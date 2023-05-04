В Россию привезли новую Mazda CX−30

Российское представительство Mazda свернуло «официальные» продажи модели CX−30 еще до всем известных событий — осенью 2021-го. Какое-то время автосалоны работали со складскими запасами, а потом, когда правительство открыло «параллельное» окно, сами начали поставлять кроссоверы из-за рубежа. Теперь же они расширили ассортимент и стали предлагать не только бензиновые, но и электрические машины.

Как следует из объявления, которое обнаружили наши коллеги из «Российской газеты» на одном из автомобильных классифайдов, «зеленая» Mazda CX−30, прибывшая в РФ, оснащается электрической силовой установкой мощностью 218 л. с. и 300 Нм крутящего момента. Что касается аккумулятора, то он 61,1-киловаттчасный — при полном заряде батареи без дополнительной подпитки можно проехать до 450 км. Правда, это — по циклу, используемому в Китае.

Интересно, что покупатель может выбрать даже комплектацию — их предложено несколько: с панорамной крышей и без. С документами, как утверждает продавец, все в порядке: ЭПТС и СБКТС оформлены, утильсбор оплачен. А стоит сие великолепие 3 млн. рублей. То есть электрический CX−30 даже дешевле бензинового. Традиционные модификации российские дилеры сейчас предлагают по цене от 3,6 млн. (без учета скидок по Trade-in и прочих).