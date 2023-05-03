Монгольский марш: куда заведет российский авторынок ужесточение западных санкций

С ранней весны прошлого года российского автомобилиста со всех сторон старательно пугали неотвратимыми и душераздирающими последствиями западных санкций. Например, тотальным дефицитом запчастей, который должен был поставить на прикол весь отечественный автопарк.

Или прекращением поставок автомобилей в страну — из-за ухода большинства автопроизводителей. Но время показало, что никакой катастрофы не случилось. Как-то все наладилось и утряслось: запчасти и машины более-менее стабильными ручейками и потоками без заметных перебоев текут себе сейчас на отечественный рынок через дружественные и нейтральные страны.