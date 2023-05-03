Монгольский марш: куда заведет российский авторынок ужесточение западных санкций

С ранней весны прошлого года российского автомобилиста со всех сторон старательно пугали неотвратимыми и душераздирающими последствиями западных санкций. Например, тотальным дефицитом запчастей, который должен был поставить на прикол весь отечественный автопарк.
Или прекращением поставок автомобилей в страну — из-за ухода большинства автопроизводителей. Но время показало, что никакой катастрофы не случилось. Как-то все наладилось и утряслось: запчасти и машины более-менее стабильными ручейками и потоками без заметных перебоев текут себе сейчас на отечественный рынок через дружественные и нейтральные страны.
Но «западные партнеры», похоже, устали наблюдать за этим процессом — в томительном для себя ожидании созревания неких смертельных для российской экономики «плодов». И ради ускорения краха России решили «прижать к ногтю» руководство постсоветских государств, до последнего времени сквозь пальцы смотревшего на нарушения санкционных режимов на своей территории. Ну и с алчной дружественностью Турции в ближайшем будущем у России могут возникнуть существенные проблемы…
Обо всей этой «внешней политике», самым непосредственным образом влияющей на отечественный авторынок, рассказывают журналисты портала «АвтоВзгляд» в очередном выпуске своего подкаста, который можно послушать здесь.