Россияне согласились пересесть на иранские легковушки только при одном условии

В опросе приняли участие свыше 2500 человек, и больше половины респондентов — 52% — выразили готовность купить иранскую легковушку, если таковая окажется не дороже 1 000 000 рублей. Так ответили без малого 1300 участников исследования.

Немногим больше 300 человек (13%) согласились приобрести автомобиль из Ирана при условии ценника до 1 500 000 рублей. И 36% респондентов — почти 900 человек — ответили, что никогда не пересядут на эти машины, ибо они являются морально устаревшими.

Впрочем, и без иранских поделок на российском рынке полно различных предложений. И в большинстве своем — «китайцы». Вот только дешевле 2 000 000 рублей новую иномарку найти не получится. Похоже, массово наши соотечественники будут и дальше ездить на исконно русских изделиях системы LADA. Хорошо, что они хотя бы прибавили в качестве, но вместе с тем потяжелели и в цене.