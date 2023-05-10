В каких случаях автовладельцу откажут в заправке топлива на АЗС

Разумеется, отказать в услуге заправщики могут в случае нарушения водителем установленных правил и регламента АЗС, а также из-за неподобающего поведения клиента. К примеру, если он находится в состоянии, похожем на алкогольное или наркотическое опьянение, либо ведет себя чрезмерно агрессивно, курит, ругается с персоналом или другими посетителями автозаправочной станции. Согласно внутренней документации, сотрудники могут отказать такому визитеру в обслуживании, а для усмирения особо разбушевавшихся еще и вызвать полицейских.

Но бывает, что топливо не продают и по независящим от клиентуры обстоятельствам. Скажем, во время грозы и молнии некоторые комплексы не заправляют транспортные средства горючим, как и не допускают отбор пробы нефтепродуктов, о чем изложено в п.3.12 «Инструкции по охране труда для операторов заправочных станций».