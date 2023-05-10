В каких случаях автовладельцу откажут в заправке топлива на АЗС

Разумеется, отказать в услуге заправщики могут в случае нарушения водителем установленных правил и регламента АЗС, а также из-за неподобающего поведения клиента. К примеру, если он находится в состоянии, похожем на алкогольное или наркотическое опьянение, либо ведет себя чрезмерно агрессивно, курит, ругается с персоналом или другими посетителями автозаправочной станции. Согласно внутренней документации, сотрудники могут отказать такому визитеру в обслуживании, а для усмирения особо разбушевавшихся еще и вызвать полицейских.
Но бывает, что топливо не продают и по независящим от клиентуры обстоятельствам. Скажем, во время грозы и молнии некоторые комплексы не заправляют транспортные средства горючим, как и не допускают отбор пробы нефтепродуктов, о чем изложено в п.3.12 «Инструкции по охране труда для операторов заправочных станций».
Кроме того, есть риск остаться без бензина, если на автозаправке вырубился свет, сломался кассовый терминал или повредилась одна из бензоколонок. Также сотрудники АЗС нередко отказываются наполнять бензином пластиковые канистры, имеющие свойства накапливать статическое напряжение. Скажем больше: некоторые заправки, опираясь на нюансы корпоративной инструкции, и вовсе не заливают горючее в иную тару, кроме топливного бака автомобиля.
Помимо прочего, персонал вправе отказать в обслуживании при включенном двигателе машины, попытках дотянуть пистолет до противоположного борта авто, где расположен лючок топливного бака, а также при подъезде к колонке в нарушение ПДД.
Кстати, независимые эксперты настоятельно не рекомендуют доверять процесс заправки «железного коня» работникам АЗС. И вот, собственно, почему.