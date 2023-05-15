Haval представил новые кроссоверы Xiaolong и Xiaolong Max

Выход на рынок Xiaolong и Xiaolong Max является очередным шагом в направлении анонсированной брендом Haval в августе прошлого года цели — прекратить продажи автомобилей с ДВС к 2030 году. Оба «Сяолуна» являются «гибридами», у которых двигатель внутреннего сгорания приводит в действие электрогенератор, а колеса крутят электромоторы.

Габариты Xiaolong — 4600х1877х1675 мм при колесной базой 2710 мм. Xiaolong Max крупнее: его размерности — 4785х1895х1725 мм, а длина колесной базы равна 2800 мм. Различить модели легко по деталям экстерьера. На «морде» Xiaolong, в отличие от Xiaolong Max, нет ни намека на радиаторную решетку. Кроме того, у автомобилей совершенно разный дизайн оптики — как передней, так и задней.

Интерьер Haval Xiaolong монохромный черный, а в салоне у Haval Xiaolong Max — два цвета. Первый оснащен 12,3-дюймовым монитором приборной панели и 14,6-дюймовым тачскрином мультимедийной системы. У второго присутствует «приборка» аналогичного размера, а также еще два 12,3-дюймовых монитора: на центральной консоли и развлекательный экран переднего пассажира. У обеих машин вычислительная платформа поддерживается чипом Qualcomm Snapdragon 8155.