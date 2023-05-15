Haval представил новые кроссоверы Xiaolong и Xiaolong Max

фото Haval
Great Wall Motors объявила о начале выпуска двух новых моделей под брендом Haval — они будут носить имена Xiaolong («Сяолун») и Xiaolong Max («Сяолун Макс»). Портал «АвтоВзгляд» выяснил кое-какие подробности об этих кроссоверах.
Максим Строкер

Выход на рынок Xiaolong и Xiaolong Max является очередным шагом в направлении анонсированной брендом Haval в августе прошлого года цели — прекратить продажи автомобилей с ДВС к 2030 году. Оба «Сяолуна» являются «гибридами», у которых двигатель внутреннего сгорания приводит в действие электрогенератор, а колеса крутят электромоторы.

Габариты Xiaolong — 4600х1877х1675 мм при колесной базой 2710 мм. Xiaolong Max крупнее: его размерности — 4785х1895х1725 мм, а длина колесной базы равна 2800 мм. Различить модели легко по деталям экстерьера. На «морде» Xiaolong, в отличие от Xiaolong Max, нет ни намека на радиаторную решетку. Кроме того, у автомобилей совершенно разный дизайн оптики — как передней, так и задней.

Интерьер Haval Xiaolong монохромный черный, а в салоне у Haval Xiaolong Max — два цвета. Первый оснащен 12,3-дюймовым монитором приборной панели и 14,6-дюймовым тачскрином мультимедийной системы. У второго присутствует «приборка» аналогичного размера, а также еще два 12,3-дюймовых монитора: на центральной консоли и развлекательный экран переднего пассажира. У обеих машин вычислительная платформа поддерживается чипом Qualcomm Snapdragon 8155.

  • Haval Xiaolong
  • Haval Xiaolong
  • Haval Xiaolong Max
  • Haval Xiaolong Max

О гибридной системе привода Haval Xiaolong на данный момент известно лишь, что она состоит из атмосферного 1,5-литрового бензинового мотора отдачей 101 л. с., а также электродвигателя в приводе передних колес. Емкость батареи автомобиля также не сообщается. Но при этом производитель утверждает, что «электрический» запас хода модели составляет 110 км.

О ходовых характеристиках Haval Xiaolong Max известно чуть больше. Под капотом у него будет также стоять 1,5-литровый бензиновый мотор. А еще по одному электродвигателю на передней и задней осях. Суммарная мощность энергетической установки заявлена на уровне 279 л. с. «До сотни» машина разгоняется за 6,5 секунды. На чистой электротяге она может проехать до 105 км.

новинки рынка, новая модель, кроссоверы, гибриды, гибридные авто, китайские авто
15 мая 2023
952