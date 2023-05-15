LADA Vesta, берегись: дешевые автомобили Saipa получат 16-клапанный мотор

На сегодняшний день о новом движке с индексом ME16 известно не так много. Разве что его мощность и крутящий момент: 115 л. с. и 147 Нм. Кроме того, сообщается, что за основу агрегата иранцы взяли французский мотор Peugeot EC5. А еще у него высокая степень локализации — более 90%.

По словам представителей Saipa, в настоящее время ME16 проходит испытания, а серийное производство двигателя должно начаться во второй половине текущего года. Какие именно модели получат новый мотор, пока не сообщается. Однако в компании отметили, что автомобили, укомплектованные этим агрегатом, будут поставляться и в Россию.

Напомним, что «официальные» продажи иранских машин Saipa стартуют в нашей стране в июне. Марка дебютирует на отечественном рынке с хетчбэком Quik, а также седанами Saina и Shahin. Александр Степанов, генеральный директор компании «Бест Моторс», которая стала дистрибьютором бренда, ранее говорил, что цены первых трех моделей уложатся в диапазон 1 — 1,7 млн. рублей в зависимости от комплектации.

Добавим, что недавно портал «АвтоВзгляд» провел собственный социальный опрос с целью узнать, готовы ли россияне пересесть на бюджетные иранские автомобили. Результаты оказались крайне любопытными — ознакомиться с ними можно здесь.