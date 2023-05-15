Новую LADA Granta впервые показали на видео

Увы, но никаких новых подробностей видеоклип не раскрывает. Мы лишь видим, как две машины поочередно проезжают по парковке, расположенной неподалеку от автозавода. И да — снова в плотной камуфляжной пленке.
Администраторы сообщества Avtograd news, опубликовавшего ролик, тоже ничего нового не рассказали, ограничившись всего парой слов в описании: «NEW GRANTA XJO в движении». Что ж, подождем.
Напомним, что по неподтвержденной информации, новая LADA Granta базируется на «реношной» платформе CMF-B. Как ранее сообщил глава АВТОВАЗа Максим Соколов, модель обзаведется современными опциями, однако при этом сохранит свою главную фишку — доступность.
Инсайдеры говорят, что «Гранта−2» готова на 95%. Вероятно, так и есть, ведь автомобиль уже даже презентовали главе Минпромторга Денису Мантурову — еще пару месяцев назад. Тем не менее, даты премьеры и начала серийного производства новинки пока не раскрываются. По предварительным данным, сменившая генерацию Granta встанет на конвейер в 2024 году.