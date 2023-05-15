Новую LADA Granta впервые показали на видео

Увы, но никаких новых подробностей видеоклип не раскрывает. Мы лишь видим, как две машины поочередно проезжают по парковке, расположенной неподалеку от автозавода. И да — снова в плотной камуфляжной пленке.

Администраторы сообщества Avtograd news, опубликовавшего ролик, тоже ничего нового не рассказали, ограничившись всего парой слов в описании: «NEW GRANTA XJO в движении». Что ж, подождем.