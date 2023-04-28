Будет бомба: какой станет абсолютно новая LADA Granta 2

28 апреля стало известно, что прототипы проекта Granta XJO (или «Гранта−2») испытатели АВТОВАЗа вывели на заводской полигон. Сам факт говорит о том, что основные инженерные работы завершены и завод приступает к финальным стадиям различных проверок. На данный момент известно, что «Гранту» покажут в двух типах кузова — седан и универсал.

Оперативность поражает. Потому можем сделать вывод: «тележка» модели абсолютно новая, но заимствованная. Этого следовало ожидать, ведь «сарай» у нынешнего семейства — не что иное, как древняя Kalina. Она уже морально устарела и ее точно пора отправить в музей. То есть, слухам о том, что заводчане используют французскую CMF-B, в рамках соглашения с Renault, можно поверить. Да и проектировать два типа кузова на одной платформе куда проще и дешевле.

Но это будет не слепое копирование той же «Дачии». Вазовцы уже имеют опыт доработок различных европейских технических решений. Вспомним LADA XRAY Cross. У хетча был крутой дизайн и неплохие ходовые качества.