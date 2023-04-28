Будет бомба: какой станет абсолютно новая LADA Granta 2

28 апреля стало известно, что прототипы проекта Granta XJO (или «Гранта−2») испытатели АВТОВАЗа вывели на заводской полигон. Сам факт говорит о том, что основные инженерные работы завершены и завод приступает к финальным стадиям различных проверок. На данный момент известно, что «Гранту» покажут в двух типах кузова — седан и универсал.
Оперативность поражает. Потому можем сделать вывод: «тележка» модели абсолютно новая, но заимствованная. Этого следовало ожидать, ведь «сарай» у нынешнего семейства — не что иное, как древняя Kalina. Она уже морально устарела и ее точно пора отправить в музей. То есть, слухам о том, что заводчане используют французскую CMF-B, в рамках соглашения с Renault, можно поверить. Да и проектировать два типа кузова на одной платформе куда проще и дешевле.
Но это будет не слепое копирование той же «Дачии». Вазовцы уже имеют опыт доработок различных европейских технических решений. Вспомним LADA XRAY Cross. У хетча был крутой дизайн и неплохие ходовые качества.
Поэтому кузова наши сделали сами, о чем говорят различные шпионские фото. Дизайнеры «Гранты» не отказались от фирменного X-стиля, но внесли в него коррективы: появились оригинальные выштамповки в передних крыльях и дверях. Если сравнить «Гранту» с седаном Dacia Logan третьего поколения, то «европеец» выглядит проще. А вот узкая головная оптика — похожа. С оглядкой на «француза» можно предположить, что Granta−2 подрастет в габаритах. Ее длина может быть до 4350 мм.
Что касается техники, то схема подвесок будет следующая: McPherson спереди, упругая балка сзади. Усилитель руля электрический, но на задней оси по-прежнему барабанные тормоза. Так же «тележка» позволяет сделать рулевую колонку, которая регулируется по высоте и вылету. Ну а под капотом увидим 1,6-литровый 16-клапанный мотор мощностью 106 л. с. Отечественные инженеры накопили богатый опыт по интеграции собственных силовых агрегатов в автомобили «Рено».
В конце отметим, что зимой прошлого года глава автогиганта Максим Соколов говорил — модель получит современные опции. Какие? Опять смотрим на возможности платформы. Она позволяет установить до шести подушек безопасности, ремни с преднатяжителями (спереди и сзади) и интегрировать систему автоматического торможения.
А у «Дачии» есть климат-контроль, электрический стояночный тормоз, камера заднего вида и парктроники по кругу. Конечно же, все это богатство разом мы не получим. Да и завод вряд ли успеет победить дефицит электронных компонентов. Но, скажем, две подушки безопасности, «климатик», мультимедиа-комплекс от «Яндекса» и парковочный ассистент увидеть вполне реально.