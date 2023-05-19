LADA Vesta NG: цены названы, прием заказов стартовал

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В фирменных дилерских центрах LADA в Белоруссии стартовал прием заказов на рестайлинговую LADA Vesta NG. Портал «АвтоВзгляд» выяснил цены и ожидаемые сроки появления автомобиля на рынке.
Максим Строкер

Согласно информации, полученной непосредственно от нескольких официальных дилеров LADA в Белоруссии, прайс обновленного флагмана составляет 45 900 местных рублей. Конвертация этой суммы в российскую валюту дает нам цифру в 1,46 млн. Именно столько стоит единственно доступный для покупки вариант LADA Vesta NG — седан со 106-сильным 1,6-литровым мотором и «механикой» в трансмиссии.

В наличии в дилерских центрах машин пока нет. Их сотрудники сообщили порталу «АвтоВзгляд», что первые поставки ожидаются в июне. А пока клиентам предлагается заключить предварительный договор по указанной выше цене и ждать, когда автомобили появятся на складах «живьем». Кстати, менеджеры автосалонов уверено пугают потенциальных покупателей тем, что как только «Весты» приедут, прайс-листы будут переписаны в сторону увеличения.

Для российского рынка АВТОВАЗ наверняка назначит несколько иную рекомендованную розничную цену на LADA Vesta NG. Но вряд ли она будет сильно отличаться от белорусской.

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19 мая 2023
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