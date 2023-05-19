Новую «пятерку» BMW рассекретили до премьеры

Судя по фото, модель получила фирменные «ноздри» решетки радиатора довольно внушительных размеров. Причем у них есть функция подсветки. Что ж, «бумеры» в последнее время именно этим и берут. Головная оптика, как и прежде, «четырехглазая», а в формах кузова прослеживается родство со старшей «семеркой».

Вполне вероятно, что «пятерка» получит даже более продвинутые опции, чем представители 7-й серии. Например, немцы могут анонсировать новую версию мультимедиа-системы iDrive с улучшенной графикой и расширенным функционалом.

Что касается производства седана, то оно стартует в Германии летом, а к дилерам первые машины приедут в октябре. Сначала предложат электрическую версию i5 в двух модификациях: заднеприводной отдачей 340 л. с. и двухмоторной М60 мощностью 600 л. с., а затем придет черед классических топливных машин.