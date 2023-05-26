Не так уж и дорого: в Россию привезли спорткар Nissan Z

Этот самый дилер опубликовал на одном из автомобильных классифайдов сразу два объявления о продаже Nissan Z. Обе машины сошли с конвейера в 2023 году, обе — с 405-сильным V6 с двойным турбонаддувом (других движков у модели нет), девятиступенчатым «автоматом», системой заднего привода и левым рулем. Разница лишь в цвете (белый или бордовый) и, вероятно, в оснащении.

Продавец не вдается в подробности комплектаций, упоминая лишь однозонный климат-контроль и подрулевые лепестки переключения передач. Однако на мысль о том, что один автомобиль богаче другого по опциям, наводит существенный разрыв в цене. Так, если за бордовый спорткар дилер просит 6 670 000 рублей, то за белый — уже 7 980 000 целковых. Хотя, не исключено, что это связано с логистикой. Вторая «Зедка» явно из Штатов, а откуда первая — непонятно.

Остается лишь добавить, что покупателям, заинтересовавшимся спорткаром, придется подождать. Ведь эти автомобили, судя по всему, находятся не в России — их дилер обещает пригнать под заказ.