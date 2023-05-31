Завод Sollers во Владивостоке будет выпускать китайские машины

Фото primamedia.ru
Уже в августе этого года производственные мощности компании «Соллерс» во Владивостоке перезапустят. Вместо автомобилей Mazda там планируют собирать машины одного из китайских брендов.
Виктор Васильев

По информации ТАСС, об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. По его словам, производство мощностью 100 000 машин в год планируют возобновить во время Восточного экономического форума (август-сентябрь), запустив отверточную сборку китайских машин.

Напомним, что до 2022 года здесь собирали различные модели Mazda: седан Mazda6, кроссоверы CX−5 и CX−9. Но в декабре 2022 года компания «Соллерс» приобрела долю японцев в СП за символический один евро. При этом последние оставили за собой право на обратный выкуп акций. Убытки азиатов от ухода с нашего рынка составили 82 000 000 долларов.

Как пишет Telegram-канал «Автовоз» на предприятии уже были замечены делегации таких компаний как Geely и Chery. А в цехах видели кроссоверы бренда Omoda.

производители, кризис, производство, автозаводы, китайские авто, санкции
31 мая 2023
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