Завод Sollers во Владивостоке будет выпускать китайские машины

По информации ТАСС, об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. По его словам, производство мощностью 100 000 машин в год планируют возобновить во время Восточного экономического форума (август-сентябрь), запустив отверточную сборку китайских машин.

Напомним, что до 2022 года здесь собирали различные модели Mazda: седан Mazda6, кроссоверы CX−5 и CX−9. Но в декабре 2022 года компания «Соллерс» приобрела долю японцев в СП за символический один евро. При этом последние оставили за собой право на обратный выкуп акций. Убытки азиатов от ухода с нашего рынка составили 82 000 000 долларов.

Как пишет Telegram-канал «Автовоз» на предприятии уже были замечены делегации таких компаний как Geely и Chery. А в цехах видели кроссоверы бренда Omoda.