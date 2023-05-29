Почему в России нет и вряд ли когда появится «народный автомобиль»

В итоге на российском авторынке сложилась жалостливая ситуация. Когда у массового покупателя просто нет денег на приобретение машин по тем ценам, которые ему сейчас «выкатывают» торговцы. Если раньше на автокредиты приходилось около половины продаж новых легковушек, то теперь эта доля стремительно приближается чуть ли не к 100%! Мы, конечно, утрируем, но объем выданных банками кредитов на покупку авто этой весной превысил показатели «тучного» 2013 года. Хотя тогда в России в год продавалось более 1,5 млн. новых легковушек, а в этом году — дай бог чтобы до 800 000 доползти!

Ну нету денег на машины у людей. А ездить надо. Приходится брать безумные кредиты и жить мечтой о будущем «народном автомобиле». Чтобы по своим характеристикам был как до сих пор повсеместно обожаемая Toyota Camry в богатой комплектации. Причем не дороже 500 000 рублей в салоне официального дилера! Как-то так, да…

Но вся загвоздка этой мечты в том, что мы ставим телегу впереди лошади. Мы все время пытаемся подогнать желаемую нами цену идеальной машины под, грубо говоря, величину зарплаты ее потенциального покупателя. Между тем, «танцевать» следует с другой стороны. Сначала следует смотреть на реальный средний доход семьи (раз уж мы говорим о семейной модели авто), а уж потом пытаться отыскать под него подходящее ТС.