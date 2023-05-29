Почему в России нет и вряд ли когда появится «народный автомобиль»

«Народный автомобиль» — самая настоящая «идея фикс» отечественного авторынка. Некогда на роль такого транспортного средства претендовали приснопамятные «Жигули». Но тогда (в советские времена) этот вроде массовый автомобиль стоил как небольшая квартира в Москве, а купить его можно было лишь обладая «связями» в торговой сети либо по спекулятивной цене у перекупщиков. Позже, когда в Россию пришли иностранные бренды, роль «народного авто» на себя примеряли разные модели. От французского Renault Logan и американского Ford Focus до первых отчаянно воняющих фенолом и стремительно ржавеющих «китайцев», начавших проникновение на наш рынок как раз когда «французы» с «американцами» стали отчетливо дорожать.
По объективным причинам, а также в силу привычного российскому человеку отношения к продукции АВТОВАЗа, все эти LADA Kalina, Priora и Granta «народными» стать не сумели. Относительно дешевыми — да. Но не народными. А теперь LADA Granta (самая доступная модель тольяттинского бренда) стоит примерно столько же, сколько более крупный седан, выпускаемый на китайском заводе VW. Собственно поэтому, если бы не заградительные таможенные пошлины, отечественному автопрому давно настал бы полный и окончательный конец — как хронически «не умеющему в конкуренцию».
В итоге на российском авторынке сложилась жалостливая ситуация. Когда у массового покупателя просто нет денег на приобретение машин по тем ценам, которые ему сейчас «выкатывают» торговцы. Если раньше на автокредиты приходилось около половины продаж новых легковушек, то теперь эта доля стремительно приближается чуть ли не к 100%! Мы, конечно, утрируем, но объем выданных банками кредитов на покупку авто этой весной превысил показатели «тучного» 2013 года. Хотя тогда в России в год продавалось более 1,5 млн. новых легковушек, а в этом году — дай бог чтобы до 800 000 доползти!
Ну нету денег на машины у людей. А ездить надо. Приходится брать безумные кредиты и жить мечтой о будущем «народном автомобиле». Чтобы по своим характеристикам был как до сих пор повсеместно обожаемая Toyota Camry в богатой комплектации. Причем не дороже 500 000 рублей в салоне официального дилера! Как-то так, да…
Но вся загвоздка этой мечты в том, что мы ставим телегу впереди лошади. Мы все время пытаемся подогнать желаемую нами цену идеальной машины под, грубо говоря, величину зарплаты ее потенциального покупателя. Между тем, «танцевать» следует с другой стороны. Сначала следует смотреть на реальный средний доход семьи (раз уж мы говорим о семейной модели авто), а уж потом пытаться отыскать под него подходящее ТС.
К примеру, в Китае самый перспективный и массовый покупатель автомобиля имеет сейчас семейный доход на уровне 200 000—300 000 юаней в год. Это соответствует 2,28—3,42 млн. рублей (190 000 — 285 000 рублей в месяц на семью). В России ежемесячный среднедушевой доход на одного члена семьи оказался равен в прошлом году 22 000 ₽ Для семьи «китайского» типа (из двух взрослых и единственного ребенка) это в сумме 66 000 ₽
Понятно, что вот так — в лоб — сравнивать российские и китайские условия — не совсем корректно. Но для качественной оценки ситуации сопоставление 66 000 и минимум 200 000 рублей вполне допустимо. Троекратная, а то и четырехкратная разница!
И каков же вывод из всего вышесказанного, спросите вы? А таков: по-настоящему доступный «народный автомобиль» в современных условиях (пусть тот же самый китайский VW за 600 000 рублей на наши деньги) может появиться лишь в стране, где у большинства жителей (вообще у всех, а не только у госслужащих и айтишников с банкирами да нефтяниками) доходы в разы выше чем сейчас в России. А пока этого нет и в ближайшем будущем не предвидится, о недорогом, красивом и надежном «народном автомобиле» можно лишь грезить в мечтах. А ездить тому самому «народу» при этом придется на ржавеющих и разваливающихся подержанных «китайцах».