Sollers будет производить в России китайский турбодизель

Инженеры елабужского завода, что в Татарстане, уже занимаются локализацией азиатского «стального сердца», а заодно и 6-ступенчатой механической коробки передач. Напомним, что китайцы производят свой 2,8-литровый наддувный «дизель» HFC4D по лицензии Isuzu. Его устанавливают на грузовички Sunray и N25/N35, которые у нас известны как Sollers Atlant и Argo.

Если планы воплотятся в жизнь, это поднимет уровень локализации российско-китайского комтранса с 30 до 70% по действующим правилам Минпромторга. И вполне вероятно, что этот мотор получит и УАЗ. К сожалению, на Hunter его поставить нельзя, так как машина окажется слишком тяжелой. А вот на «Патриот», «Пикап» и «Профи» очень даже реально. Да и договор с JAC сделать это позволяет.