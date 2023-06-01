В России стартовали продажи нового седана Changan Eado Plus

Новый седан Changan Eado Plus предлагается с безальтернативным бензиновым турбомотором мощностью 155 сил и рабочим объемом 1,4 литра. Компанию движку составляет семиступенчатый «робот» с двумя «мокрыми» сцеплениями. Привод — исключительно передний.

Новинка доступна в двух комплектациях: LX и DLX. По умолчанию авто располагает диодной оптикой, мультифункциональным рулевым колесом, датчиками освещения, камерой заднего вида, 10-дюймовым тачскрином мультимедийного комплекса и акустической системой. Кроме того, Eado Plus не обделен функциями бесключевого доступа в салон и запуска мотора клавишей, ассистентом при движении на склоне, системой экстренного торможения и датчиками давления в шинах.

Водитель может выбирать различные режимы вождения в зависимости от дорожных и климатических условий, а защиту пилота и пассажиров обеспечивают фронтальные и боковые «эйрбэги», а также системы кругового обзора и предотвращения столкновений. Среди прочих благ цивилизации стоит отметить вентилируемые кресла, возможность удаленного управления рядом функций в автомобиле и умный круиз-контроль с функцией Stop&Go.