Новые иномарки могут резко подорожать к концу года

– Сейчас предпосылок для снижения стоимости новых автомобилей нет. Помимо курса валют, есть и другие проблемы, которые не позволяют ввозить в Россию большее количество автомобилей. Например, постоянно усложняется процесс оплаты автомобилей между российскими юридическими лицами и европейскими поставщиками авто, дорожают логистические услуги. Перечисленные факторы могут стать причиной не только увеличения стоимости новых машин к концу 2023 года, но и сокращения объемов параллельного импорта — вплоть до ситуации, кода он будет сведен к ввозу ограниченного количества премиальных моделей «под заказ», — рассказал «Российской газете» гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.

Сообщается также, что запасы автомобилей иностранного производства, ввезенных в нашу страну в период высокого курса рубля, подходят к концу. А следующие партии из-за падения российской валюты, скорее всего, окажутся на 15—20% дороже. Это вынудит автодилеров переписать ценники в сторону увеличения. Так что ряд экспертов прогнозирует подорожание новых иномарок в России в пределах 30%, ссылаясь на волатильность валютных курсов и рост затрат на таможенную очистку ТС.

Смягчить последствия подобного развития ситуации может рост производства на отечественных автозаводах и стабилизация курса российской валюты. Кроме того, спокойствию нашего авторынка может поспособствовать устойчивость цен на китайские автомобили — импортеры этой техники имеют возможность удешевить свою логистику и не поднимать прайсы вслед за остальными.