В России стартовали продажи автомобилей китайской марки Forthing

Представительство Forthing уже начало развитие собственной дилерской сети: первый автосалон открылся в Екатеринбурге, а позже начнут функционировать еще 12 точек продаж.

Новый «поднебесный» бренд предлагает россиянам кроссовер и вэн. Первый называется T5 EVO — его длина равна 4565 мм, ширина — 1860 мм, высота — 1690 мм, а размер колесной базы составляет 2715 мм. То есть он чуть крупнее, чем Volkswagen Tiguan. Под капотом работает 1,5-литровый мотор мощностью 197 л. с., а в пару к нему приставлен 7-ступенчатый «робот».

В базовое оснащение T5 Evo входят камера заднего вида, видеорегистратор, круиз-контроль, ESP, две подушки безопасности, обогрев передних кресел, климат-контроль и другие блага. Цена начинается от 2 910 000 рублей.

Вторая модель — вэн Forthing Yacht длиной 4850 мм. Тут покупатель найдет 7-местный салон с двумя капитанскими креслами второго ряда, четыре подушки безопасности, виртуальную панель приборов, мультимедийную систему с огромным экраном и множество электронных помощников водителю. 197-сильный силовой агрегат такой же, как у кроссовера. А что касается цены, то она стартует с отметки в 4 900 000 рублей.