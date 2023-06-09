Минпромторг продаст бывший завод Toyota военным. А как же Camry?

Японцы остановили производство на своем заводе в Шушарах еще в марте 2022 года и долго искали «варианты доставки компонентов и построение новых логистическиз схем». Не нашли. Поэтому осенью того же 2022 года решили завод законсервировать и выставить на продажу. За несколько месяцев до этого самураям предлагали передать завод НАМИ за символическую плату с правом обратного выкупа, но они выбрали другой путь. Спустя полгода все изменилось.

Объективно говоря, в России долгое время не находилось инвестора, готового «взять» площадку и наладить на ней хоть какое-то производство: КамАЗ отказался, АВТОВАЗ — тоже. Ульяновску — со своими бы площадями разобраться. НАМИ же выступил в качестве звена, не подверженного санкциям, с которым у Toyota не возникнет вопроса «вторичных рестрикций». Роль научного центра — «передержка», как с котом, когда в командировку надо уехать. Изначально и не предполагалось, что НАМИ займется производством своего автомобиля. В итоге автомобилестроением займется «Алмаз –Антей». Если точнее, АО «Концерн воздушно-космической обороны Алмаз-Антей».

Продажа предприятия Минпромторгом, история не столько событийная («Алмаз-Антей» участвовал в процессе «национализации» предприятия с самого начала в лице «Обуховского завода»), а, как ни странно, ментальная. Японский завод передается российской военной компании, находящейся под санкциями. Представить себе хоть на секунду, что японцы будут переводить деньги на счет ВПК, чтобы выкупить его обратно, просто невозможно. Не будут. Не в этой жизни. Так что вероятность восстановления производства RAV4 и божественной Camry в России снизилась до отрицательной величины. Вот о чем на самом деле сегодня заявил Минпромторг.