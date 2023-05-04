На бывшем заводе Toyota «пропишутся» не только электромобили, но и грузовики

В официальном сообщении концерна говорится, что площадка в Северной столице, ранее принадлежавшая Toyota, вернется к работе в следующем году. Тогда начнется крупноузловая (вероятнее всего) сборка гражданского грузовика БАЗ-S36A11. Это, напомним, совместная разработка «Обуховского завода» и «Брянского автомобильного завода» — ее презентовали в апреле (подробно об отечественной новинке портал «АвтоВзгляд» рассказывал здесь).

А еще через два года, то есть в 2026-м, на предприятии наладят выпуск электромобилей E-Neva, о чем глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил еще в середине апреля. Однако прежде производство «раскачают» какими-то другими «электричками», машинами сторонних брендов. Но какими именно, пока неизвестно. Не исключено, что «тренироваться» завод в Санкт-Петербурге будет, опять же, на «китайцах».

Напомним, что компания Toyota объявила о закрытии своего российского завода прошлой осенью. По данным «Ведомостей», из-за всей этой истории японцы потеряли порядка 650 млн. долларов — именно в такую сумму оцениваются расходы на компенсации уволившимся сотрудникам, а также резко снизившаяся стоимость активов.