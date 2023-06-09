Вместо Toyota Camry: АВТОВАЗ презентовал роскошную LADA Vesta Aura

Несмотря на многочисленные инсайды и «пиратские новости», новинка АВТОВАЗа сумела удивить еще до официального показа: вместо разлетевшегося по интернету названия Signature, «подпись» или «автограф», удлиненная модификация Vesta получила имя Aura, зарегистрированное тольяттинцами еще в 2021 году. Маленький Aurus, ни больше ни меньше, но тоже «золотого сечения», чтобы подчеркивать статусность чиновников.

Автомобиль создавался как решение проблемы гаражей особого назначения, оказавшихся в «позе пьющей лани» из-за массового исхода привычных импортеров с многострадального российского рынка. Ни починить, ни обслужить, ни обновить. Свершилась мечта советского человека: чиновник будет ездить на «Жигулях»!

Да, VIP-Vesta длиннее на 25 см, причем выигранное пространство ушло в ноги заднего пассажира — все ради комфорта. Не такая уж простая модификация, заметим:122-сильный мотор ВАЗ−21179 и вариатор, чтобы не дергало в пути и не отвлекало от дел государевых. Также ей положены премиальная стереосистема и куда более «богатая» отделка салона. Стоимость рассчитывают уложить в 25 000 долларов — удивительная мера цены и уверенность в собственной валюте для страны, которая вознамерилась отказаться от «жалкой зеленой бумажки».

Первыми осмотреть новинку смогли премьер-министр Михаил Мишустин и кубинец Мануэль Марреро Крус. Оба остались довольны увиденным: гостю приглянулся комфорт, а Михаилу Владимировичу — соответствие цены и качества. Остается лишь добавить, что запустить конвейерную сборку LADA Vesta Aura АВТОВАЗ планирует в 2025 году.