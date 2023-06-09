«Раскрутить» клиента: за сколько сегодня реально купить новую LADA Vesta

Начнем с шоу-рума «Техником», что на Щелковском шоссе. По словам менеджера, проблем нет: выбирай хоть седан, хоть универсал. Цветов кузова два — белый «Ледниковый» и серебристый «Платина». Комплектации — начиная с базовой Comfort за 1 239 900 рублей (полностью соответсвует РРЦ). Льготный кредит по госпрограмме действует, как сказал продавец, только если покупатель медик, учитель или военнослужащий. Конечно же, машин мало и надо принимать решение быстрее. Предоплата — божеские 5000 рублей.
Однако при выборе начальной версии нам сообщили, что там нет кондиционера. Хотя, судя по информации с официального сайта, он должен быть. Поэтому надо брать пакет Plus. Уговорили. Тогда нужно доплатить. А еще в каждом автомобиле, который готовы продать прямо сейчас, присутствуют какие-нибудь допы вроде защиты картера, антикора или подкрылков. Итог — реальная минимальная цена выросла до 1 420 000 рублей. Но забрать можно хоть сегодня. В случае покупки в кредит обещали скидку. Ее сумма зависит от того, какую ссуду одобрит банк.
Ну а в салоне стоит автомобиль с 16-клапанным мотором, оснащением Life и допами на 343 000 рублей. За седан просят 1 715 000 деревянных. Дороговато.
В «Техникоме» на МКАД ситуация чуть иная. По словам продавцов, многие машины уже разобрали по предоплате. Но в наличии они пока есть. Минималка — 1 504 000 рублей. Хотите по «прайсу», тогда ожидание растянется на 3–6 месяцев.
В шоу-руме сияет белым цветом «завлекалка» — седан в версии Comfort с пакетом парктроников за 1 340 000 целковых, но «эта машина уже продана». Что касается субсидий, то тут все тот же набор «льготников». Программы «Молодая семья» и «Первый автомобиль» не работают.
Скидки по кредиту пояснили более конкретно, чем на «Щелчке» — от 50 000 до 100 000 рублей. Трейд-ин тоже есть. По этой программе уменьшат «прайс» на 50 000 рублей, но смотря какой автомобиль отдаете. Если же покупать прямо сейчас, то «Веста» обойдется в 1 574 000. Конечно же, с пресловутыми допами в виде сигнализации, парктроников и ковриков в салон.
Заглянули мы и в «АвтоГЕРМЕС». Тут самый дешевый «восьмиклапанник» стоит 1 382 000 рублей. «Люкс» обойдется уже в 1 522 000 «рэ». Предоплата для того, чтобы забронировать понравившийся экземпляр, составляет 30 000. Менеджеры сказали, что есть только белый «колор». Причем «на всю Москву дали всего 21 автомобиль». В общем, как обычно: решайте быстрее, а то все кончится и подорожает на 100 000!
И куда же без допов. Такие блага как сигнализация, автозапуск, антикор, видеорегистратор прибавляют 100 000 — 150 000. В итоге «прайс» вырастает до тех самых 1 382 000. Подарков вроде шин или еще чего-то нет категорически.
Наконец, порадовал «Техинком Строгино». Там есть базовые авто за 1 239 900 рублей. Можно прямо сейчас приехать и купить. Цвет белый и «Платина». А более дорогие комплектации можно заказать получить в течение месяца. Но никаких скидок и льгот не существует.
Вот такие у нас получились результаты. Как видим, даже салоны одной дилерской сети отличаются подходом к ведению дел. Но везде мягко навязаны допы, от которых отказаться нельзя. Так что без накруток машину купить вряд ли удастся. Либо вам повезет, либо надо ждать несколько месяцев.