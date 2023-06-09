«Раскрутить» клиента: за сколько сегодня реально купить новую LADA Vesta

Начнем с шоу-рума «Техником», что на Щелковском шоссе. По словам менеджера, проблем нет: выбирай хоть седан, хоть универсал. Цветов кузова два — белый «Ледниковый» и серебристый «Платина». Комплектации — начиная с базовой Comfort за 1 239 900 рублей (полностью соответсвует РРЦ). Льготный кредит по госпрограмме действует, как сказал продавец, только если покупатель медик, учитель или военнослужащий. Конечно же, машин мало и надо принимать решение быстрее. Предоплата — божеские 5000 рублей.

Однако при выборе начальной версии нам сообщили, что там нет кондиционера. Хотя, судя по информации с официального сайта, он должен быть. Поэтому надо брать пакет Plus. Уговорили. Тогда нужно доплатить. А еще в каждом автомобиле, который готовы продать прямо сейчас, присутствуют какие-нибудь допы вроде защиты картера, антикора или подкрылков. Итог — реальная минимальная цена выросла до 1 420 000 рублей. Но забрать можно хоть сегодня. В случае покупки в кредит обещали скидку. Ее сумма зависит от того, какую ссуду одобрит банк.

Ну а в салоне стоит автомобиль с 16-клапанным мотором, оснащением Life и допами на 343 000 рублей. За седан просят 1 715 000 деревянных. Дороговато.