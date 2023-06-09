«Раскрутить» клиента: за сколько сегодня реально купить новую LADA Vesta

Фото "АвтоВзгляд"
Сегодня в официальных дилерских центрах LADA начались продажи долгожданной «Весты». Автомобили действительно есть в наличии, но нюансов при их приобретении немало. В этом убедились корреспонденты портала «АвтоВзгляд», посетив несколько столичных автосалонов.
Виктор Васильев

Начнем с шоу-рума «Техником», что на Щелковском шоссе. По словам менеджера, проблем нет: выбирай хоть седан, хоть универсал. Цветов кузова два — белый «Ледниковый» и серебристый «Платина». Комплектации — начиная с базовой Comfort за 1 239 900 рублей (полностью соответсвует РРЦ). Льготный кредит по госпрограмме действует, как сказал продавец, только если покупатель медик, учитель или военнослужащий. Конечно же, машин мало и надо принимать решение быстрее. Предоплата — божеские 5000 рублей.

Однако при выборе начальной версии нам сообщили, что там нет кондиционера. Хотя, судя по информации с официального сайта, он должен быть. Поэтому надо брать пакет Plus. Уговорили. Тогда нужно доплатить. А еще в каждом автомобиле, который готовы продать прямо сейчас, присутствуют какие-нибудь допы вроде защиты картера, антикора или подкрылков. Итог — реальная минимальная цена выросла до 1 420 000 рублей. Но забрать можно хоть сегодня. В случае покупки в кредит обещали скидку. Ее сумма зависит от того, какую ссуду одобрит банк.

Ну а в салоне стоит автомобиль с 16-клапанным мотором, оснащением Life и допами на 343 000 рублей. За седан просят 1 715 000 деревянных. Дороговато.

Фото: "АвтоВзгляд"

В «Техникоме» на МКАД ситуация чуть иная. По словам продавцов, многие машины уже разобрали по предоплате. Но в наличии они пока есть. Минималка — 1 504 000 рублей. Хотите по «прайсу», тогда ожидание растянется на 3–6 месяцев.

В шоу-руме сияет белым цветом «завлекалка» — седан в версии Comfort с пакетом парктроников за 1 340 000 целковых, но «эта машина уже продана». Что касается субсидий, то тут все тот же набор «льготников». Программы «Молодая семья» и «Первый автомобиль» не работают.

Скидки по кредиту пояснили более конкретно, чем на «Щелчке» — от 50 000 до 100 000 рублей. Трейд-ин тоже есть. По этой программе уменьшат «прайс» на 50 000 рублей, но смотря какой автомобиль отдаете. Если же покупать прямо сейчас, то «Веста» обойдется в 1 574 000. Конечно же, с пресловутыми допами в виде сигнализации, парктроников и ковриков в салон.

Фото: "АвтоВзгляд"

Заглянули мы и в «АвтоГЕРМЕС». Тут самый дешевый «восьмиклапанник» стоит 1 382 000 рублей. «Люкс» обойдется уже в 1 522 000 «рэ». Предоплата для того, чтобы забронировать понравившийся экземпляр, составляет 30 000. Менеджеры сказали, что есть только белый «колор». Причем «на всю Москву дали всего 21 автомобиль». В общем, как обычно: решайте быстрее, а то все кончится и подорожает на 100 000!

И куда же без допов. Такие блага как сигнализация, автозапуск, антикор, видеорегистратор прибавляют 100 000 — 150 000. В итоге «прайс» вырастает до тех самых 1 382 000. Подарков вроде шин или еще чего-то нет категорически.

Наконец, порадовал «Техинком Строгино». Там есть базовые авто за 1 239 900 рублей. Можно прямо сейчас приехать и купить. Цвет белый и «Платина». А более дорогие комплектации можно заказать получить в течение месяца. Но никаких скидок и льгот не существует.

Вот такие у нас получились результаты. Как видим, даже салоны одной дилерской сети отличаются подходом к ведению дел. Но везде мягко навязаны допы, от которых отказаться нельзя. Так что без накруток машину купить вряд ли удастся. Либо вам повезет, либо надо ждать несколько месяцев.

АВТОВАЗ, Тольятти, новинки рынка, новая модель, дешевые машины, бюджетные авто
9 июня 2023
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