Детская непосредственность: первый тест-драйв китайского гибридного кроссовера Skywell HT-I

Годы достатка приучили россиянина к определенному обязательному набору, который есть у каждого автомобиля по умолчанию: как минимум приемлемые настройки рулевого, подвески и тормозов, ресурс агрегатов, гарантия. Последние несколько лет, а может и десятилетие, все машины были друг на друга очень похожи, отличаясь лишь определенной «фирменным» маркетологом фишкой. Иногда — дизайном. Кто-то был неистово надежен, кто-то предлагал управлять мечтой, некоторые «толкали в массы» премиальность и уважение на дороге. Но факт оставался фактом: каждый автомобиль обладал примерно равным набором характеристик, который «для цвета» разбавлялся единственным конкурентным отличием. Китайский автопром эту «шахматную доску» перевернул.

Во-первых, Поднебесная очень быстро сообразила, что эти все тонкости, вроде настройки подвески и тормозов, чуткости педалей и прочих инженерских штучек, чертовски сложно продавать. Глазом они не видны, а тактильные ощущения среднестатистическому водителю не свойственны. После древнего «Жигуля» или видавшей виды иномарки любая новая машина будет отлично тормозить и прекрасно слушаться водителя. Нужно нечто более «визуальное». Понятное покупателю.

Далее китайцы посчитали в столбик и выяснили, что шестеренки и прочие сложные сооружения дорого стоят, в отличие от искусственной кожи да экранов, которые на сегодняшнем рынке продают буквально за «шапку сухарей». Но ведь покупатель-то берет! Причем большой ложкой, улыбаясь. Так может плюнуть уже на трудоемкую и дорогущую инженерию, дав потребителю то, что он действительно ценит?