Детская непосредственность: первый тест-драйв китайского гибридного кроссовера Skywell HT-I

Годы достатка приучили россиянина к определенному обязательному набору, который есть у каждого автомобиля по умолчанию: как минимум приемлемые настройки рулевого, подвески и тормозов, ресурс агрегатов, гарантия. Последние несколько лет, а может и десятилетие, все машины были друг на друга очень похожи, отличаясь лишь определенной «фирменным» маркетологом фишкой. Иногда — дизайном. Кто-то был неистово надежен, кто-то предлагал управлять мечтой, некоторые «толкали в массы» премиальность и уважение на дороге. Но факт оставался фактом: каждый автомобиль обладал примерно равным набором характеристик, который «для цвета» разбавлялся единственным конкурентным отличием. Китайский автопром эту «шахматную доску» перевернул.
Во-первых, Поднебесная очень быстро сообразила, что эти все тонкости, вроде настройки подвески и тормозов, чуткости педалей и прочих инженерских штучек, чертовски сложно продавать. Глазом они не видны, а тактильные ощущения среднестатистическому водителю не свойственны. После древнего «Жигуля» или видавшей виды иномарки любая новая машина будет отлично тормозить и прекрасно слушаться водителя. Нужно нечто более «визуальное». Понятное покупателю.
Далее китайцы посчитали в столбик и выяснили, что шестеренки и прочие сложные сооружения дорого стоят, в отличие от искусственной кожи да экранов, которые на сегодняшнем рынке продают буквально за «шапку сухарей». Но ведь покупатель-то берет! Причем большой ложкой, улыбаясь. Так может плюнуть уже на трудоемкую и дорогущую инженерию, дав потребителю то, что он действительно ценит?
Среднестатистическая формула китайского автомобиля выглядит следующим образом: яркий дизайн, богатое оснащение различными опциями, технологическая изюминка и толстый слой «дорого-богато». Рабочая формула? Посмотрите, сколько на дорогах «трехлучевых звезд», у которых от AMG — только обвес. Аналогично — с баварским производителем и литерой «М». Имидж — все! А что там под капотом — никого не интересует. Гений китайского автопрома в том, что он умеет быстро давать покупателю то, что покупатель хочет. И то, за что готов платить. Именно таков гибридный кроссовер Skywell HT-I.
Яркий, самобытный, никогда не теряющийся в пробке и на парковке, агрессивный, современный. Внимания привлекает — дай Боже: народ интересуется, снимает на телефон из окон и с обочин. Показывает большой палец. Тешит самолюбие? Еще бы! Раньше таким «магнитом» мог быть Bentley, Rolls Royse или вусмерть затюнингованный «корч». Сегодня подобное внимание может позволить себе и владелец «китайца». Как часто пишут в объявлениях: незамеченными не останетесь.
Размер — что надо: 4,7 на 1,9 метра. Больше никаких слез о тесноте: даже двое «о широкой кости» помещаются спереди, не подпирая друг друга локтями. Тонировочка — в стоке! Приборка — электронная, а огромный 12,8-дюймовый экран мультимедийки затыкает за пояс телевизор на кухне. Правда, Android Auto и Apple CarPlay не предвидятся, но это, согласитесь, мелочи. Зато можно полностью «отзеркалить» смартфон, который, правда, не будет отзываться на прикосновения к экрану. Впрочем, тоже придирки.
Кресло водителя — с оттоманкой. Помните истории про короткие сидения и висящие колени? Забывайте, китайцы уже все сделали. Электронные настройки кресел, розетки — 220 V в салоне, USB-порты и зарядки. Дерево и сплющенный по последней моде руль. Готов поспорить, что владельцы морально устаревших «японцев» и «корейцев» растекутся, стоит открыть дверь. Вот она, роскошь! Дорого-богато с любого угла и точки зрения! А ведь в рукаве — главный козырь.
Да, Skywell HT-I — последовательный гибрид с самой большой батарейкой в России. Насколько это круто? Да на 1200 км безостановочного пути. Правда, с оговорочками, куда без них: у HT-I электромотор совмещен с традиционной «бензинкой», да не турбированной, как у всех «китайцев», а, не побоюсь этого слова, сложной атмосферной, бережной к экологии. Степень сжатия — 15,5. Расход бензина — до 6,5 литров на сотню.
Одно немного тревожит — 76 кВт или 103 л. с. Зато коробка передач — три шестеренки, ломаться нечему. Важный аспект: в максимальной комплектации доступна большая батарея на 32,8 кВтч, дающая чистый пробег в 145 км. В «комфорте» и «премиуме» — 21,7 кВтч или 81 км. Это основное отличие по комплектациям: «лазерные фары», большие литые диски, бесключевой доступ, аудиосистема, панорамная подсветка и столь же панорамная крыша не столь ценны на общем фоне.
А где оговорочки, спросите? Они — в движении. Можно ехать только на электричестве, можно — в совмещенном режиме. Но когда батарейка начинает заканчиваться, то в арсенале остается крохотный атмосферный мотор, который разогнать тяжелый кроссовер — одна батарея более 200 кг весит — просто не в состоянии. «Сотка» с маленьким хвостиком, никаких обгонов и потеря скорости в горку — вот что будет, если аккумулятор начнет садиться. И это не последняя «оговорочка» в движении.
В погоне за хайпом, китайцы забыли о тормозах: диски крошечные, а педаль — пустая. Честно говоря, к такой манере торможения надо привыкать. Желательно — на полигоне. Некоторые вопросы есть и к алгоритму работы ABS: показалось, что на абсолютно идеальном асфальте машина сорвалась в юз, полностью заблокировав колеса. Наверное, все же показалось, такое даже отечественным кочерыжкам уже не свойственно. А это — иномарка!
Там же, где и тормоза, осталась ненужная на первый взгляд железка по имени подвеска: стоит появиться на дороге минимальным неровностям, как автомобиль начинает размахивать кормой, будто яхта «Беда», попавшая в руки к Айвазовскому. По неведомой причине амортизаторы не проявили себя даже на беспробежной машине — на одометре чуть больше тысячи. Звучит смешно, пока не начнешь вылавливать транспортное средство, норовящее ускакать: вышеописанная парочка обычно чудит на пару с асфальтом. И это удивительно, ведь тяжелая батарея снизу должна буквально притягивать машину к дороге. Но не в этот раз.
Гибриды да «электрички» традиционно обладают феноменальным стартом: электромоторам не требуется много времени, чтобы набрать обороты. Skywell HT-I не такой: вальяжно и размеренно он набирает скорость, словно страшась нарушить комфорт пассажиров. Будто бы давая всем и каждому себя рассмотреть. Иногда хочется быстрее, есть даже режим трансмиссии «Спорт», способствующий активации «экстра способностей». Но нет, поворот шайбы к каким-либо ощутимым последствиям не приводит. Вместо тысячи слов: разгон до сотни занимает 7,9—8,2 секунды, согласно заверению производителя. Как MitsubishiOutlander — тот еще завсегдатай гоночных треков и гонок на 402 метра.
На бездорожье… Давайте уж без бездорожья, ладно? Простая полевая грунтовка создала такое количество сверчков и посторонних звуков, что захотелось на подъемник. Немедленно. Моноприводному кроссоверу без дорожного просвета стоимостью около пяти миллионов рублей нечего там делать. Не стоило даже соваться: пара пробоев подвески, пара крепких булыжников и один достойный остановки удар куда-то в днище стали причиной многочисленных скрипов, стуков и сверчков. Вернее, цикад — уж больно громко и назойливо. Но это так, оговорочки.
По итогу имеем весьма и весьма схожее с классическим «на лицо прекрасное — спорное внутри»: в статике выглядит любопытно и даже привлекательно, на дороге теряет все свои висты и оказывается совершенно безоружным на фоне единственного своего конкурента в России. И стоит в той самой, всем интересной комплектации Luxury — 4 700 000 рублей.
Нет, никаких подарков не будет. Был бы «японец» или «кореец» — заклевали бы. А китайцы сейчас послушают, посмотрят, да и порешают все проблемы разом. У них с инженерией быстро. Ну кто же, действительно, мог предположить, что нужны будут не только экраны и зарядки беспроводные, но и тормоза с подвеской? Сказали бы сразу!