Названа дата старта продаж китайского пикапа Changan Hunter Plus

Чтобы хоть как-то дистанцироваться от «военного» УАЗ «Хантер», пиарщики Changan в официальном релизе назвали свой Hunter Plus «бескомпромиссным пикапом бизнес-класса» и всячески рекламируют его «неутилитарность». Например сообщают, что салон новой для России модели отделан «роскошной экокожей», оснащен 12,3-дюймовым монитором мультимедийной системы и набором электронных ассистентов водителя.

В основе Changan Hunter Plus лежит рамная конструкция с подключаемым полным приводом. Габариты автомобиля — 5350х1980х1875мм. Дорожный просвет — 225 мм. Раздаточная коробка — от BorgWarner, КП — восьмиступенчатый «автомат» ZF. Двигатель один — двухлитровый бензиновый турбоагрегат мощностью 233 л. с. Этот мотор уже известен нам по таким моделям Changan, как CS85 Coupe, CS95 и UNI-K.

Старт продаж китайского «бизнес-пикапа» запланирован на конец июня. Прайс-лист модели в российском представительстве китайской марки предпочитают пока не оглашать — берегут это сокровенное знание ради выпуска дополнительного официального релиза.