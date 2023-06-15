В России наладят массовый выпуск «убийцы» УАЗ «Профи»

На площадях бывшего «Брянского автомобильного завода» в скором времени начнется сборка легких грузовичков китайской марки BAW. Фактически это станет вторым «пришествием» бренда на российскую землю. Первое окончилось в 2014 году, когда марка прекратила официальные поставки своей техники на наш рынок.
И вот спустя почти 10 лет стало известно, что брянская компания «БМ-моторс» подписала с китайским брендом соглашение о поставках в Россию своих LCV. Речь идет о моделях грузоподъемностью в 1000 и 1500 кг. Первая — с односкатными задними колесами, а вторая — с двускатными. Под капотом обеих машин будет стоять 2-литровый 133 сильный бензиновый атмосферный двигатель.
Привод задний, КП — 5-ступенчатая «механика». Кабины ожидаются в двух исполнениях: стандартная двухместная и с двумя рядами сидений. «БМ-моторс» рассчитывает ввезти в Россию за 10 лет порядка 200 000 таких авто. Причем половина из них получит заводскую газобаллонную аппаратуру, рассчитанной на питание двигателя метаном. В планах на будущее — привезти электрическую версию этого LCV.
Характерно, что автомобили собираются вывести на отечественный рынок не с китайскими названиями, а под специально придуманными российскими именами. Сейчас идет процесс их регистрации, поэтому озвучить их в «БМ-моторс» пока отказались.
По словам главы компании Алексея Подщеколдина, автомобили привезут в Россию в виде шасси. В Брянске их станут оснащать кузовами — в зависимости от потребностей рынка. На первом этапе это будут бортовые грузовые платформы и фургоны. В дальнейшем на шасси пока безымянных BAW планируется устанавливать широкую номенклатуру кузовов — вплоть до цистерн и даже кемперов.
Ориентировочная цена машинок на китайском шасси ожидается в районе 2 млн. рублей — в зависимости от конкретного типа надстройки. Что превращает эти BAW в прямых конкурентов российскому УАЗ «Профи». Рекомендованные розничные цены на ульяновские машины разных модификаций не превышают 2 млн. и стартуют с 1,5 млн. рублей за бортовой тентованный фургон. Однако в минусе УАЗика — неоднозначная репутация в плане надежности и отсутствие в линейке автомобилей, оснащенных заводской системой питания метановым топливом.
С точки зрения затрат собственника на горючее, «газовый» BAW с лихвой компенсирует разницу в цене даже с самой дешевой комплектацией «Профи». Тем более, что в проект русско-китайского LCV уже «вписался» ООО «Газпром газомоторное топливо». Компания будет предоставлять покупателям BAW скидки на газ, участвовать в иных маркетинговых акциях, а также сама планирует приобретать эти авто для корпоративного автопарка.