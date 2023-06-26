Японцы представили кроссовер Toyota C-HR второго поколения

Смена имиджа Toyota C-HR пошла по ожидаемому сценарию: купеобразный кузов смотрится почти как концепт Prologue, продемонстрированный публике в декабре прошлого года.

Интерьер новинки получил более качественные материалы отделки — по сравнению с первым поколением «кросса». Центральное место в передней части салона, как и занимает монитор мультимедийной системы. Toyota, в отличии от китайских конкурентов, не стала гоняться за модой на панорамные тачскрины во всю ширину подоконника и ограничились установкой единственного (помимо «приборки», конечно) центрального монитора. В зависимости от комплектации его диагональ может быть равна 8 или 12,3-дюймов.

Силовые установки представлены двумя неподключаемыми гибридными силовыми установками с 1,8-литровым и 2,0-литровыми бензиновыми двигателями мощностью 140 л. с. и 197 л. с. соответственно, а также двухлитровой подключаемой PHEV производительностью 226 л. с. Оснащенные ею машины получат опциею интеллектуального полного привода. Все силовые агрегаты C-HR — представители гибридной технологии Toyota пятого поколения с новой коробкой передач, блоком управления мощностью, а также высоковольтной батареей повышенной емкости.

Любопытно, что новой Toyota C-HR умеет автоматически переключаться в режим электромобиля при въезде в зоны, для которых установлены повышенные экологические требования к транспортным средствам. Дилеры Toyota уже открыли прием заказов на версии GR Sport Premiere Edition и High Premiere Edition. Официальный прайс-лист новинки пока не опубликован.