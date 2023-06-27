Появились первые невнятные фото BMW M5 Touring

Немцы себе не изменяют. В начале мая компания представила седан пятой серии: он сильно обновился внешне, появились инновации и в салоне. А самая мощная силовая установка отныне электрическая: два электромотора развивают 601 л. с.

За четырехдверкой традиционно показывают универсал. Однако маркетологи решили, что сначала анонсируют именно спортивную версию с шильдиком M. По фото видно, что новинка получили ниспадающую к корме линию крыши, выраженные колесные арки, почти как у гоночных автомобилей, а на пятой двери появился небольшой спойлер. Больше ничего конкретного сказать нельзя из-за камуфляжной пленки, закрывающей кузов целиком.

Что касается технической части, то уже известно — универсал получит гибридную силовую установку, состоящую из 4,4-литрового V8 и электромотора. Ее суммарная отдача — 748 л. с. Конечно же, появятся и менее «злые» версии, ведь «баварец» станет конкурировать с новой пятидверкой Mercedes-Benz E-класса. А у нее уже на старте продаж есть выбор из трех двигателей.

В Россию новинку точно привезут по параллельному импорту. Хоть «хозяйственные» кузова у наших граждан и не так популярны как седаны, универсалы «немцы» предлагали с завидной регулярностью. Так что их купят обеспеченные фанаты марки, у которых есть семьи с детьми.