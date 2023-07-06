Стала известна точная дата начала производства LADA Granta c ABS

О том, что LADA Granta вернет себе ABS в августе, заявил паблик «Нетипичный АВТОВАЗ». В распоряжении сообщества оказался производственный план, где указано, что в последнем летнем месяце завод будет выпускать 13 комплектаций «Гранты», и в описании каждой версии присутствует долгожданная антиблокировочная система. К дилерам автомобили с ABS также начнут поступать в августе.

Интересно, что сама система до сих пор остается загадкой — что именно начнут ставить на Granta, непонятно. Ведь, например, для Vesta используют китайскую ABS, а испытания продукции костромской «Итэлмы» еще вроде как не завершены. Ранее же, напомним, «Гранты» комплектовались системой немецкой Bosch.