Стала известна точная дата начала производства LADA Granta c ABS

Фото: LADA
Ранее глава АВТОВАЗа Максим Соколов заявил, что LADA Granta получит ABS уже этим летом. Теперь же стала известная более точная дата — так, товарный выпуск седанов, лифтбэков и универсалов, оснащенных антиблокировочной системой тормозов, начнется в Тольятти 1 августа.
Кристина Извекова

О том, что LADA Granta вернет себе ABS в августе, заявил паблик «Нетипичный АВТОВАЗ». В распоряжении сообщества оказался производственный план, где указано, что в последнем летнем месяце завод будет выпускать 13 комплектаций «Гранты», и в описании каждой версии присутствует долгожданная антиблокировочная система. К дилерам автомобили с ABS также начнут поступать в августе.

Интересно, что сама система до сих пор остается загадкой — что именно начнут ставить на Granta, непонятно. Ведь, например, для Vesta используют китайскую ABS, а испытания продукции костромской «Итэлмы» еще вроде как не завершены. Ранее же, напомним, «Гранты» комплектовались системой немецкой Bosch.

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6 июля 2023
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