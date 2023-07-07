Changan привез в Россию еще две модели

Фото производителя.
Китайская Changan, судя по всему, всерьез взялась за Россию, сумасшедшими темпами расширяя свою линейку. Так, к тринадцати уже продающимся у нас моделям вот-вот добавятся еще две — электрокроссовер Avatr II и седан Lamore. Автомобили покажут на промышленной выставке «Иннопром» 10 июля.
Артем Князев

На официальном сайте марки «зеленый» Avatr II еще не представлен. Однако, как ранее писал портал «АвтоВзгляд», он уже поступил к дилерам и даже известна цена — от 8 103 270 рублей. Дорогущий полноприводный электрокар вооружен 578-сильной электрической установкой, обещающей дальность хода на одной зярядке в 555 км.

Понятное дело, что машина нафарширована опциями комфорта по самое не балуйся: в салоне даже имеется встроенный мини-бар. Что касается экстерьера, то он больше похож на какой-то космолет. Да и интерьер ему под стать: одни только три гигантских монитора на передней панели чего стоят.

Avatr II
Фото "Авилон".

Что касается Lamore, то этот седан должен составить конкуренцию не кому-нибудь, а самой Toyota Camry. Хотя в нынешней ситуации его главным оппонентом станет все же Chery Arrizo 8. Его габаритные размеры — 4770/ 1840/ 1440 мм; колесная база — 2765 мм.

Автомобиль вооружен 1,5-литровым бензиновым турбодвижком мощностью 170 л. с., агрегатированным с 7-ступенчатым «роботом». Как водится у китайцев, машина радует обилием опций, среди которых можно выделить большой вертикальный тачскриновый экран мультимедийки (13,2 дюйма); климат- и круиз контроль; полностью светодиодную оптику. Ориентировочная цена — 2 млн. рублей.

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7 июля 2023
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