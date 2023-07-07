Changan привез в Россию еще две модели

На официальном сайте марки «зеленый» Avatr II еще не представлен. Однако, как ранее писал портал «АвтоВзгляд», он уже поступил к дилерам и даже известна цена — от 8 103 270 рублей. Дорогущий полноприводный электрокар вооружен 578-сильной электрической установкой, обещающей дальность хода на одной зярядке в 555 км.
Понятное дело, что машина нафарширована опциями комфорта по самое не балуйся: в салоне даже имеется встроенный мини-бар. Что касается экстерьера, то он больше похож на какой-то космолет. Да и интерьер ему под стать: одни только три гигантских монитора на передней панели чего стоят.
Что касается Lamore, то этот седан должен составить конкуренцию не кому-нибудь, а самой Toyota Camry. Хотя в нынешней ситуации его главным оппонентом станет все же Chery Arrizo 8. Его габаритные размеры — 4770/ 1840/ 1440 мм; колесная база — 2765 мм.
Автомобиль вооружен 1,5-литровым бензиновым турбодвижком мощностью 170 л. с., агрегатированным с 7-ступенчатым «роботом». Как водится у китайцев, машина радует обилием опций, среди которых можно выделить большой вертикальный тачскриновый экран мультимедийки (13,2 дюйма); климат- и круиз контроль; полностью светодиодную оптику. Ориентировочная цена — 2 млн. рублей.