Changan привез в Россию еще две модели

На официальном сайте марки «зеленый» Avatr II еще не представлен. Однако, как ранее писал портал «АвтоВзгляд», он уже поступил к дилерам и даже известна цена — от 8 103 270 рублей. Дорогущий полноприводный электрокар вооружен 578-сильной электрической установкой, обещающей дальность хода на одной зярядке в 555 км.

Понятное дело, что машина нафарширована опциями комфорта по самое не балуйся: в салоне даже имеется встроенный мини-бар. Что касается экстерьера, то он больше похож на какой-то космолет. Да и интерьер ему под стать: одни только три гигантских монитора на передней панели чего стоят.