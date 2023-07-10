Против Chery Arrizo 8: Changan презентовал в России седан Lamore

Длина Changan Lamore — 4770 мм, ширина — 1840 мм, высота — 1440 мм, колесная база — 2765 мм. То есть новичок крупнее лифтбэка Uni-V, и по своим габаритам он близок к другому «поднебесному» дебютанту — Chery Arrizo 8. А если вспоминать те ходовые седаны D-класса, что боролись за внимание российских покупателей до событий февраля прошлого года, то Changan Lamore сопоставим с «последним» Volkswagen Passat.

«Лямор», ориентированный на отечественный рынок, получил, как лифтбэк Uni-V, 1,5-литровый турбомотор на 180 л. с. и 300 Нм и семиступенчатый «робот» с двойным «мокрым» сцеплением. Тип привода покупателям, увы, тоже выбирать не придется — ведущими у седана могут быть только передние колеса. С другой стороны, европейские, японские и корейские производители тоже последние годы системой AWD российских поклонников «массового» D-класса не баловали.

О комплектациях представители Changan, «выкатившие» Lamore на выставке «Иннопром−2023», ничего не рассказали. Дата начала российских продаж и цены тоже остаются под вопросом. Однако учитывая тот факт, что за лифтбэк Uni-V, играющий в том же классе, китайцы просят от 2 730 000 рублей, можно с уверенностью предположить, что и «Лямор» оценят в 2,5—3,0 млн. «деревянных».