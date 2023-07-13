Почему россияне не готовы покупать LADA Vesta NG

Фото: АвтоВзгляд
Обновленная LADA Vesta — несомненно, самая ожидаемая автопремьера текущего года — поступила в продажу чуть больше месяца назад. И стартовала она очень уверенно, разлетевшись за три июньские недели тиражом в 4258 автомобилей. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», многие россияне все же не готовы покупать посвежевшего флагмана.
Кристина Извекова

Больше половины, а именно 56%, респондентов, принявших участие в опросе портала «АвтоВзгляд», признались, что, может, и хотели бы обзавестись LADA Vesta NG, но их «отговаривает» цена. Мол, 1 240 000 рублей (столько стоит базовая комплектация) — слишком дорого для «нашемарки».

Еще 20% автомобилистов не взяли бы «Весту» потому, что выбирают машины другого класса. Вариант «Не куплю, предпочту один из китайских седанов» кликнули 8% участников опроса. «Уже купил» — 2%. И лишь 15% респондентов заявили о своей готовности проголосовать рублем за новинку, согласившись с тем, что тольяттинский флагман — вполне себе современный автомобиль.

Остается лишь добавить, что в нашем исследовании приняли участие без малого 2000 человек из разных уголков России. А взглянуть на результаты своими глазами или пройти другие опросы можно здесь.

АВТОВАЗ, Тольятти, новинки рынка, автопродажи, авторынок, седан, дешевые машины, бюджетные авто, универсал
13 июля 2023
214

Опрос

Знаете ли вы о бесплатных программах помощи на дорогах от автопроизводителей?