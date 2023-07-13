Почему россияне не готовы покупать LADA Vesta NG

Больше половины, а именно 56%, респондентов, принявших участие в опросе портала «АвтоВзгляд», признались, что, может, и хотели бы обзавестись LADA Vesta NG, но их «отговаривает» цена. Мол, 1 240 000 рублей (столько стоит базовая комплектация) — слишком дорого для «нашемарки».

Еще 20% автомобилистов не взяли бы «Весту» потому, что выбирают машины другого класса. Вариант «Не куплю, предпочту один из китайских седанов» кликнули 8% участников опроса. «Уже купил» — 2%. И лишь 15% респондентов заявили о своей готовности проголосовать рублем за новинку, согласившись с тем, что тольяттинский флагман — вполне себе современный автомобиль.

Остается лишь добавить, что в нашем исследовании приняли участие без малого 2000 человек из разных уголков России. А взглянуть на результаты своими глазами или пройти другие опросы можно здесь.