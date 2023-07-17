Chery представила спортивную модификацию седана Arrizo 8

Трансмиссия у Chery Arrizo 8 в версии Performance — 7-ступенчатая роботизированная КП и передний привод. С места до 100 км/ч «горячий» седан разгоняется за 7 секунд, а расход топлива на 100 км заявлен на уровне 6,8 литра. Напомним, что обычная «восьмерка», недавно представленная на российском рынке, укомплектована 1,6-литровым движком мощностью 186 л. с., и она набирает первую сотню за 8,9 секунды.

Исполнение Performance подразумевает также 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, аудиосистему Sony с 12 динамиками, расширенные функции помощи при вождении, 24,6-дюймовый дисплей мультимедийной системы и 256-цветную подсветку салона.

В Китае Chery Arrizo 8 стоит от 129 900 юаней (1,6 млн. рублей) до 146 900 юаней (1,85 млн. рублей). На российском рынке седан предлагают по цене от 2,88 млн. до 3,03 млн. целковых (с учетом всех возможных спецпредложений) в комплектациях Prestige, Ultimate и Ultimate SE. О перспективах поставок в Россию Chery Arrizo 8 Performance с 254-сильным силовым агрегатом на данный момент официальной информации нет.