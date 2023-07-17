Опубликованы первые фотографии новейшего фастбэка Avatr 12 от Changan

Возможности батареи пока не обнародованы. Однако ориентируясь на кросс-купе Avatr 11, эпизодические продажи которого по параллельному импорту отмечены и в России, созданный на той же платформе фастбэк сможет рассчитывать не менее чем на 700 км пробега без подзарядки.

Ну а в целом штука очень эффектная. Интерьерных фото пока нет, но снаружи Avatr 12 производит впечатление как минимум необычной С-образной оптикой. Вместо зеркал — камеры заднего вида, неудобство которых усугубляет фактическое отсутствие у фастбэка стекла пятой двери. Вместо него имеем гипертрофированно вытянутую к багажнику панорамную крышу.

Сложно предположить, чем закончатся все эти эксперименты с непомерными амбициями и здравым смыслом. Однако первый Avatr электролинейки Changan — кросс-купе с индексом 11 — уже мелькает на российских сайтах-агрегаторах продаж по ценам от 5 до 6,8 млн. рублей. Новая игрушка тоже будет не из дешевых и, как знать, может когда-нибудь и она доберется до нас. В том числе по официальным каналам…