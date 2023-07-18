Проблем не оберешься: названы самые ненадежные автомобили с пробегом

Так, самым ненадежным среди всех компактных кроссоверов, «бегающих» по дорогам Великобритании, местные водители назвали Peugeot 2008 — они пожаловались на проблемы с аккумулятором, подвеской и двигателем. Что же до «семейных» SUV, то в этом условном сегменте больше всего нареканий вызывает Range Rover Evoque. А именно — его коробка передач и электроприборы. На электронику, а также двигатель и мультимедиа, сетуют и владельцы Land Rover Discovery, который «выиграл» в категории больших внедорожников.

Что касается «легковушек», то самым ненадежным компактным автомобилем стал Citroёn C3 — из-за частых поломок кондиционера, тормозной системы и мотора. Те же самые проблемы наблюдаются у Opel Astra — эта модель возглавила рейтинг наиболее сомнительных хетчбэков. Лидер среди седанов — Mercedes-Benz C-класса, досаждающий владельцам неисправностями аккумулятора. А «золото» роскошных седанов — у Jaguar XF: такие авто слишком долго ремонтируют.

Прошлись британцы и по минивэнам — больше всего «минусов» набрал Ford Galaxy. А из всех так или иначе электрифицированных моделей самой неудачной машиной участники опроса назвали Lexus RX с гибридной силовой установкой.