Патруль времени: у LADA самая устаревшая модельная линейка в мире

Мир продолжает жить по прежним правилам, а наши коллеги из американского портала Motor1 совместно с агентством JATO Dynamics не устают мониторить рынки на предмет актуальности или, если хотите, свежести существующих модельных линеек. Они определяют средний возраст парка новых автомобилей по всему миру. Что вполне справедливо, поскольку ассортимент продукции меняется непрерывно.

В свеженькое исследование вошли данные о 71 бренде и 766 моделях, включая восемь наиболее релевантных марок из Китая. Результаты сенсационными не назовешь. Они подтверждают наметившееся в последние годы «автобешенство» автопроизводителей из Поднебесной, когда новые модели выплевываются словно из пулемета. А также непоколебимые позиции отечественного флагмана LADA — одного из столпов автомобильной классики и главных поборников здорового автотрадиционализма.

Среднее значение рассчитывается с момента запуска серийной модели или ее официального представления до июля 2023 года, за исключением самых базовых модификаций, легких коммерческих авто и их легковых производных. И, к сожалению, LADA на сегодня отстает по количеству современных автомобилей почти с двукратным преимуществом! Жаль, что янки не заглянули в Ульяновск. Как бы они удивились, подсчитав «годичные кольца» на «спиле», к примеру, нашей любимой «Буханки». Вот это реальный патруль времени…