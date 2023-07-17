Патруль времени: у LADA самая устаревшая модельная линейка в мире

Мир продолжает жить по прежним правилам, а наши коллеги из американского портала Motor1 совместно с агентством JATO Dynamics не устают мониторить рынки на предмет актуальности или, если хотите, свежести существующих модельных линеек. Они определяют средний возраст парка новых автомобилей по всему миру. Что вполне справедливо, поскольку ассортимент продукции меняется непрерывно.
В свеженькое исследование вошли данные о 71 бренде и 766 моделях, включая восемь наиболее релевантных марок из Китая. Результаты сенсационными не назовешь. Они подтверждают наметившееся в последние годы «автобешенство» автопроизводителей из Поднебесной, когда новые модели выплевываются словно из пулемета. А также непоколебимые позиции отечественного флагмана LADA — одного из столпов автомобильной классики и главных поборников здорового автотрадиционализма.
Среднее значение рассчитывается с момента запуска серийной модели или ее официального представления до июля 2023 года, за исключением самых базовых модификаций, легких коммерческих авто и их легковых производных. И, к сожалению, LADA на сегодня отстает по количеству современных автомобилей почти с двукратным преимуществом! Жаль, что янки не заглянули в Ульяновск. Как бы они удивились, подсчитав «годичные кольца» на «спиле», к примеру, нашей любимой «Буханки». Вот это реальный патруль времени…
Антилидеры
А между тем, на языке цифр нынешний результат тольяттинцев выглядит почти беспристрастно. Отказ от запланированных еще под патронатом Renault новых моделей оставил в арсенале автогиганта пять типов легковых автомобилей со средним возрастом 21,6 года. Вы скажете, что линейку тянет в глубь веков «Нива», выпуск которой стартовал в далеком 1977 году? И будете правы. Но не только она несет ответственность за результат.
Здесь же Largus, базирующийся на Dacia Logan MСV образца 2006 года, представленная в 2011 году Granta, да и Vesta, хотя и после обновления, но — на секундочку — уже скоро восемь лет. Да, новые продукты в разработке и они, возможно, отчасти изменят ситуацию. Ожидаются кроссовер на базе Vesta,Iskra и минивэн на «нивской» тележке, коль скоро появится, тоже придется ко двору. Но пока имеем то, что имеем.
Следом с почти вдвое меньшим результатом расположились три бренда из альянса Stellantis. Это Chrysler, Lancia и Dodge. Например, средний возраст моделей Chrysler 300 и Pacificaсоставил 13,5 лет. Неожиданно было встретить и вездесущую Tesla со средним показателем возраста модельной линейки 7,9 года. В ТОП−10 «старейших» брендов вошел и Nissan, все еще пытающийся изжить токсичное наследие пройдохи Гона. Пожалуй, это единственный глобальный бренд-тяжеловес в списке аутсайдеров.
Азию лихорадит
Как не сложно догадаться, самые юные модели и марки обнаружились в Китае. Наиболее свежий ассортимент предлагает Zeekr — дочка Geely, основанная для межрегиональных продаж в 2021 году. Трем ее продуктам, моделям 001, 009 и X, в среднем всего 1,2 года.
Следующим встал другой китайский производитель, NIO, с семью автомобилями, которым в среднем 1,4 года. Невероятная оперативность. Ну и третьим с конца оказался шведский Polestar. Благодаря предельно свежим «электричкам» — моделям 3 и 4 — скандинавы заняли третью позицию среди самых молодых модельных рядов.
Настоящим «дартаньяном» в этом списке выглядит Hyundai. Средний возраст 32 моделей глобального южнокорейского бренда составил всего 3,1 года. Дряхлым старцем в его рядах считается европейский Hyundai i30, представленный аж в сентябре 2016 года. Не отстают и родственники из Genesis и Kia с возрастом 3,1 и 4,7 года соответственно. Корейцы реально пашут.