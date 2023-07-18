Продам недорого: как стать владельцем редкой пожарной машины «Уршель»

Пожарная машина находится в городе Владимир. Как пишет хозяин, пробег у нее небольшой и все документы в порядке. Возможна не только продажа, но и обмен. Кстати, цена раритета — 790 000 рублей: довольно бюджетно по нынешним временам.

Напомним, что такая водонасосная станция предназначалась для тушения крупных пожаров. Появление автомобиля в начале 60-х годов прошлого века очень помогло советским огнеборцам. Одна подобная установка заменяла четыре пожарных автонасоса, каждым из которых должен был руководить отдельный человек. Это значительно сократило время подготовки к вызову, то есть сильно упростило работу пожарной бригады. Еще одним плюсом стал небольшой расход — 1,1 литра дизельного топлива за 1 минуту функционирования системы.

За свой культовый статус и интересный внешний вид «Уршель» на базе ЗиЛ−157 стал популярен не только у любителей советской истории, но и у коллекционеров масштабных моделей машин.

Что касается техники, то под капотом грузовика установлен «дизель» мощностью 109 л. с. Он позволяет разгонять автомобиль до 65 км/ч. В кабину могут сесть три человека.