Федот, да не тот: Changan везет в Россию новый CS75 Plus

Changan CS75 Plus станет 14-й моделью китайского бренда на российском рынке — ее будут продавать параллельно с предыдущим CS75. А тот в свое время добился определенной популярности, даже получив в Китае некоторое количество наград в области безопасности, качества и надежности. Как бы там ни было, их подтверждением стал и двухмиллионный тираж модели по всему миру.

Новинка с габаритами 4700х1865х1710 мм скроена по самым модным лекалам. Объемный «гриль», заостренная светодиодная оптика, находящаяся в гармонии с мягкими линиями кузовных панелей. Не подкачали предельно технологичный и качественный интерьер, а также широкий спектр современных электронных вспомогательных систем, точное содержание которого обнародуют только после российской премьеры.