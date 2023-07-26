Федот, да не тот: Changan везет в Россию новый CS75 Plus

Фото: Changan
Довольно популярный на родине кроссовер Changan CS75 стартовал в 2013 году. В конце 2017-го он появился и у нас, а в 2020-м китайцы порадовали россиян его рестайлинговой версией. Теперь же они намерены вывести на отечественный рынок следующее поколение — CS75 Plus. Следующее, но не последнее.
Илья Фишер

Changan CS75 Plus станет 14-й моделью китайского бренда на российском рынке — ее будут продавать параллельно с предыдущим CS75. А тот в свое время добился определенной популярности, даже получив в Китае некоторое количество наград в области безопасности, качества и надежности. Как бы там ни было, их подтверждением стал и двухмиллионный тираж модели по всему миру.

Новинка с габаритами 4700х1865х1710 мм скроена по самым модным лекалам. Объемный «гриль», заостренная светодиодная оптика, находящаяся в гармонии с мягкими линиями кузовных панелей. Не подкачали предельно технологичный и качественный интерьер, а также широкий спектр современных электронных вспомогательных систем, точное содержание которого обнародуют только после российской премьеры.

Фото: Changan

Однако молодая была уже не молода. После череды обновлений, рестайлингов, а также перескока с CS75 на CS75 Plus и обратно паркетник окончательно запутал следы. Что было не сложно. Но нас не провести: китайцы везут в Россию не самую последнюю версию. Напомним, в апреле они презентовали в КНР уже третью генерацию модели.

Но вернемся к нашей «новинке»: под ее капотом 1,5-литровый турбомотор на 178 л. с. с максимальным крутящим моментом 265 Нм. Привод только передний, зато в качестве трансмиссии — шестидиапазонный автомат Aisin. Максималка — 196 км/ч. А о комплектациях и ценах нового Changan CS75 Plus будет объявлено ближе к официальному старту продаж.

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26 июля 2023
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