Стало известно, когда LADA X-Cross 5 поступит в продажу

Стоимость новинки пока неизвестна. Она будет зависеть от курсов доллара и юаня, сообщил ТАСС в интервью в рамках саммита «Россия — Африка» президент автоконцерна Максим Соколов. Он добавил, что покупатель на первую партию машин уже есть — некий питерский оптовик.

Портал «АвтоВзгляд» уже писал, что X-Cross 5 — лишь первый результат сотрудничества тольяттинцев с «неким» восточным партнером. Имя китайского концерна FAW деликатно обходят, но в новой LADA не сложно узнать китайский кроссовер Bestune T77. К тому же он оснащен теми же силовыми агрегатами: 160-сильным бензиновым турбомотором и 7-ступенчатым «роботом».

Ожидается, что покупателям предложат две комплектации — Enjoy и Techno. Наиболее продвинутая получит 12-дюймовую цифровую панель, адаптивный круиз-контроль, системы экстренного торможения и даже систему контроля усталости водителя. Вещи ранее для АВТОВАЗа невиданные.

Вторым на конвейер, вероятно, взойдет кроссовер, созданный уже на базе FAW Bestune T55. Ну а третьим, по некоторым данным — лифтбек FAW Bestune B70. Судя по всему, все машины окажутся недешевыми, и могут пойти вразрез традиционной политике АВТОВАЗа, предлагающего транспорт в наиболее доступной ценовой категории. Глядя на продукцию «Москвича», продажи которой пока, мягко говоря, не впечатляют, непростую рыночную судьбу можно предречь и будущим чадам вынужденной российско-китайской дружбы из Санкт-Петербурга.