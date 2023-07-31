На LADA Niva начали возвращать ABS

Как передает VK-сообщество Avtograd News, все шесть тестовых автомобилей сделаны в комплектации Urban, а цвет у них «Несси». У таких «проходимцев» бамперы окрашены в колор кузова, есть противотуманные фары и литые диски. К услугам водителя — кондиционер, подогрев передних сидений и обогрев зеркал.

Авторы публикации сообщают, что все машины оснастят антиблокировочной системой LADA Pegas — аналогичную электронику уже получила «Гранта». Предположим, что различия могут быть лишь в настройках. Ее производитель — компания «Итэлма». Ну а сборка электронных помощников осуществляется на заводе «Пегас» в Костроме.

Напомним, информация о том, что «Итэлма» тестирует собственную ABS, в том числе на семействе Niva (Legend и Travel), появилась минувшей весной. При этом тольяттинцы напрямую не говорят о происхождении системы, а вот «Итэлма» подтвердила сотрудничество с заводом.