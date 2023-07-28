Власти выдали ненадежных страховщиков, LADA — цены новой «Гранты», белорусы — свой первый кроссовер: итоги недели

АВТОВАЗ выложил на своем официальном сайте обновленные прайс-листы на LADA Granta. И теперь мы знаем, сколько будут стоить автомобили с антиблокировочной системой тормозов — на 39 000 рублей больше, чем без нее. Производство машин с ABS в Тольятти уже стартовало, в ближайшее время они начнут поступать к дилерам.

Тем временем «Москвич» получил заключение об оценке типа транспортного средства (то есть упрощенный ОТТС) на новую таинственную модель. Ее товарное имя не раскрывается, однако можно смело предположить, что речь идет о лифтбэке «Москвич 6», который должен встать на конвейер уже в августе.

Открывает новую главу своей истории и белорусский автозавод «БелДжи». Предприятие завершило производство Geely Coolray и приступило к сборке собственной модели — кроссовера BelGee X50, все того же «Кулрея» только с другим шильдиком. Самое любопытное, что новинка будет продаваться и у нас. Поставки начнутся уже до конца этого года.