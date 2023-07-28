Власти выдали ненадежных страховщиков, LADA — цены новой «Гранты», белорусы — свой первый кроссовер: итоги недели

Фото: BelGee
АВТОВАЗ опубликовал свежие прайс-листы, в которых засветились цены на LADA Granta с новой ABS, «Москвич» получил упрощенный ОТТС на загадочную модель, а белорусы выкатили собственный кроссовер — хорошо известный Geely Coolray с иным шильдиком. А что еще происходило в автомобильной жизни России на этой неделе, портал «АвтоВзгляд» честно и подробно рассказывает в видеообзоре.
Портал «АвтоВзгляд»

АВТОВАЗ выложил на своем официальном сайте обновленные прайс-листы на LADA Granta. И теперь мы знаем, сколько будут стоить автомобили с антиблокировочной системой тормозов — на 39 000 рублей больше, чем без нее. Производство машин с ABS в Тольятти уже стартовало, в ближайшее время они начнут поступать к дилерам.

Тем временем «Москвич» получил заключение об оценке типа транспортного средства (то есть упрощенный ОТТС) на новую таинственную модель. Ее товарное имя не раскрывается, однако можно смело предположить, что речь идет о лифтбэке «Москвич 6», который должен встать на конвейер уже в августе.

Открывает новую главу своей истории и белорусский автозавод «БелДжи». Предприятие завершило производство Geely Coolray и приступило к сборке собственной модели — кроссовера BelGee X50, все того же «Кулрея» только с другим шильдиком. Самое любопытное, что новинка будет продаваться и у нас. Поставки начнутся уже до конца этого года.

А раз вспомнили китайцев, то следующая новость — о компании Exeed, которая провела российскую премьеру новейшего кросс-купе RX, также известного как AtlantiX. Наконец, стали известны его цены: за старшую комплектацию «Платинум» дилеры попросят от 5 400 000 рублей. Младшая, естественно, будет дешевле, но она появится позже.

Дебютируют на нашем рынке до конца 2023 года и два новых «поднебесных» бренда. Концерн Great Wall, в который входят Haval и Tank, выводит на российский рынок марки Ora и Wey. Первая предлагает покупателям электромобили, а вторая — премиальные гибриды. Какие именно модели доберутся до нашей страны, пока непонятно, однако уже известны сроки их запуска.

А напоследок новость о том, что Центробанк опубликовал список страховых компаний, которые имеет смысл обходить стороной, оформляя полис ОСАГО. На какие именно фирмы россияне жалуются чаще всего, вы узнаете из видеодайджеста портала «АвтоВзгляд», а его можно найти здесь.

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29 июля 2023
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