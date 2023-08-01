Ждать два года: в России начали принимать заказы на электромобиль «Атом»

Подавшим заявку предоставляется специальный цифровой ключ, который открывает возможность покупки автомобиля в числе первых счастливчиков в 2025 году. Его стоимость — 7000 рублей. Их обещают вернуть в случае, если клиент передумает и решит отменить заказ. Разумеется, никаких, даже предварительных ценников на электрокар еще не озвучивалось.

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», в рамках проекта «Атом» на оригинальной масштабируемой платформе разрабатывается целое семейство электромобилей. Первым обещают показать 4-местный хетчбэк. Позже можно ждать 2-местный хэтч, кроссовер и даже фургон. Всех объединит переднеприводная компоновка.

А про первенца известно, что время его разгона с места до сотни составит 7 секунд, а максимальный запас хода — 500 км. Ждем дальше и надеемся, что «Атом» не разделит некогда бесславную судьбу «Ё-Мобиля».