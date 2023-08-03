Объем импорта китайских легковушек в Россию превысил миллиард долларов

Согласно данным, опубликованным китайской таможней, в июне текущего года в Россию из КНР было ввезено легковых автомобилей на сумму 1,027 млрд. долларов. Месяцем ранее этот показатель составил 809,4 млн. долларов. Таким образом в первом летнем месяце был побит установленный в апреле 2023 года рекорд по объемам легкового автоимпорта из Поднебесной в РФ. Тогда он достиг отметки в 976,9 млн. американских «зеленых».

В общей же сложности за первую половину 2023-го из Китая в Россию ввезли легковые машины на сумму 4,6 млрд. долларов. Это в 6,4 раза больше чем за аналогичный период прошлого года.

Заметим также, что китайцы активно наращивают поставки в нашу страну и автомобильных покрышек. В минувшем июне они побили рекорд, достигнув объема в 156,3 млн. долларов, что на 15% больше чем в мае. Кроме того, в июне 2023-го из КНР привезли огромное количество автозапчастей — на на общую сумму в 179,2 млн. долларов. Это — второй по величине результат после мартовского, когда было импортировано деталей на 179,5 млн. долларов, сообщает РИА Новости.