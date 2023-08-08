Объявлены российские цены на Dongfeng Aeolus Shine Max

На позиции, которые освободились после ухода Toyota Camry и Kia K5, продолжают слетаться претенденты. Сегмент, если соблюдать правила, многообещающий. На сегодня в игре — Chery Arrizo 8 по цене от 2 984 900 рублей, лифтбэк Changan Uni-V и «параллельный» гибрид BYD Destroyer 05 примерно за те же деньги с точностью до 10 000.

В России Dongfeng Aeolus Shine Max предлагают с полуторалитровым 190-сильным мотором (320 Нм). В качестве трансмиссии — «робот» с двумя «мокрыми» сцеплениями. Новинка может похвастать тем, что является далеким родственником Chrysler. Седан построен на модульной платформе Dongfeng Superior Modular Architecture, представляющей, в свою очередь, творческое переосмысление тележки CMP концерна Stellantis. Габариты стандартные для класса: не более 1,5 метров в высоту, при колесной базе в 2770 мм длина кузова составила 4797 мм.

По традиции Dongfeng Aeolus Shine Max получил 12,3-дюймовую цифровую приборную панель и мультимедийное устройство с тачскрином на 10,25 дюйма. Музыка на 9 динамиков, не только электрорегулировки кресла водителя, но и вентиляция с массажем. Панорамная крыша с датчиком дождя, климат-контроль и бесключевой доступ прилагаются. Словом, в сегменте намечается нешуточная битва.