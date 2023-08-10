Внедорожник Aurus Komendant получит удлиненную версию

От стандартного варианта «доработанный» Aurus Komendant будет отличаться растянутой колесной базой — она вырастет сразу на 500 мм, то есть до 5880 мм. Кроме того, он получит новые двери, задние крылья и крышу. Кузов решено усилить бронепластинами — предположим, что «щиты» смогут выдерживать попадание из автомата Калашникова.

Что касается силовой установки, то она останется прежней. Гибридный силовой агрегат, состоящий из 4,4-литрового двигателя, девятиступенчатого «автомата» и электромотора, развивает 598 л. с. Привод — полный.

О планах появления «лонгового» Aurus Komendant сообщает Телеграм-канал «Автопоток». По его данным, выпуском машин займется компания «Рида» из Нижнего Новгорода. Но количество удлиненных внедорожников не называется.

Напомним, что сборка серийного «Коменданта» стартовала на предприятии в Елабуге в ноябре 2022 года.