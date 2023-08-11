Производитель автокомпонентов Magna передал свои российские активы компании «Е-мобиль»

«Е-Мобиль», стоящее на налоговом учете в Москве, теперь является единственным владельцем располагающихся в Северной столице «Магна Санкт-Петербург» и «Питерформ». Также под ее полный контроль перешли «Магна Ситинг Нижний Новгород» и «Магна Ситинг Рус», зарегистрированные в Татарстане. Все четыре бывшие дочки Magna в России занимались выпуском комплектующих для местных автосборочных производств. «Питерформ», например, почти всю свою продукцию отправлял на питерский завод Hyundai.

Теперь всем этим добром владеют хозяева ООО «Е-Мобиль»: некие Ольга Савельева (с долей в 99,99%) и Олег Теницкий (0,01%).

Канадская Magna International считается третьей среди крупнейших мировых компаний, занимающихся выпуском автомобильных комплектующих. Ее филиалы расположены в 27 странах. Порядка 340 предприятий Magna поставляют свою продукцию на конвейеры практически всех основных автопроизводителей, включая GM, Volkswagen, Ford, Toyota, Tesla и прочих.