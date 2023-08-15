Фотошпионы засекли новейший Genesis GV80 Coupe

GV80 Coupe в камуфляже замечен на дорогах общего пользования. Новая модель, построенная на базе обычного GV80, проходит обкатку в условиях, максимально приближенных у реальным. Мелкие черты дизайна экстерьера тщательный скрыты, но все же можно понять, что купе будет изрядно похоже на обычный кроссовер.

Так, в передней части авто мы видим решетку радиатора с крупной «сеткой» и разделенные фары головного света с каждой стороны. Боковые вентиляционные отверстия и центральный воздухозаборник в переднем бампере примерно такие же как и у GV80. Линия крыши скошена к корме, съедая место для голов пассажиров второго ряда сидений и полезный объем багажного отсека. Заметно, что будущая новинка обладает явно уменьшенным дорожным просветом.

Хвостовая часть «купешки» получила пару двойных фонарей. Задний диффузор стал немного более массивным. Genesis GV80 Coupe имеет четыре парные выхлопные трубы, тогда как у GV80 из заднего бампера торчит лишь по одной «выхлопухе» с каждой стороны кузова. Скорее всего, GV80 Coupe получит те же силовые агрегаты, что и обычная версия кроссовера 2024-го модельного года: 2,5-литровый бензиновый четырехцилиндровый агрегат мощностью 300 л. с. и 3,5-литровый V6 производительностью 375 л. с. Для европейского рынка под капот Coupe корейцы могут поставить 268-сильный шестицилиндровый дизель. О сроках появления на рынке первого кроссовера-купе от Genesis пока никаких официальных данных нет. Предполагается, что его могут представить публике в самом конце 2023-го или в начале 2024-го года.