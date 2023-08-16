Российский рынок оставляют без по-настоящему бюджетных и надежных иномарок

У автомобилей иранских марок, таких как Iran Khodro и Saipa, был и пока еще сохраняется отличный шанс занять серьезную нишу на авторынке России. Его предоставил им дружный исход из страны европейских, корейских и японских брендов в прошлом году. А также «наркозависимость» АВТОВАЗа от поставок иностранных комплектующих. Но, похоже, все идет к тому, что персы не сумеют воспользоваться этим подарком судьбы.
Окно возможностей для них стремительно захлопывается из-за протекционистских действий российских властей в области утилизационного сбора и девальвации рубля по отношению к иностранным валютам — при фактическом попустительстве все тех же чиновников.
Неизвестно, осознают ли иранцы горечь потери потенциально огромного в том числе и для них российского рынка бюджетных автомобилей. Зато отечественным автомобилистам должно быть по-настоящему жаль упущенную возможность свести близкое знакомство с машинами из Ирана.
А подробнее об «иранской проблеме» вы узнаете из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд» — послушать его можно здесь.