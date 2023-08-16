Российский рынок оставляют без по-настоящему бюджетных и надежных иномарок

Окно возможностей для них стремительно захлопывается из-за протекционистских действий российских властей в области утилизационного сбора и девальвации рубля по отношению к иностранным валютам — при фактическом попустительстве все тех же чиновников.

Неизвестно, осознают ли иранцы горечь потери потенциально огромного в том числе и для них российского рынка бюджетных автомобилей. Зато отечественным автомобилистам должно быть по-настоящему жаль упущенную возможность свести близкое знакомство с машинами из Ирана.

А подробнее об «иранской проблеме» вы узнаете из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд» — послушать его можно здесь.