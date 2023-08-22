Когда бюджетные автомобили иранской марки Saipa приедут в Россию

Фото: Saipa
Компания Saipa заявила о своем намерении выйти на опустевший российский рынок еще в прошлом году, но дальше официального сайта дело не пошло. Почему же? И когда мы наконец увидим в шоу-румах дилеров дешевые хетчбэки и седаны из Ирана? На эти вопросы порталу «АвтоВзгляд» ответили представители марки.
Кристина Извекова

Услышав об официальном русскоязычном сайте Saipa, иранцы сильно удивились. И объяснили, что его запустила компания «Бест Моторс», которая хоть и называет себя официальным дистрибьютором, пока таковым не является. Мол, переговоры до сих пор ведутся, и соглашения еще не достигнуты. Решить все вопросы надеются в 2024 году — тогда появится и представитель, и первые дилеры.

Какие модели Saipa предложит россиянам? Во-первых, седан Shahin, представленный в прошлом году на международной выставке MIMS Automobility Moscow. Во-вторых, хетчбэк Quik — его презентовали на «МИМСе−2023». Эти автомобили позиционируются как бюджетные, но озвучить даже примерную стоимость представители бренда пока не могут. Многое будет зависеть от рыночной ситуации и, разумеется, курса валют.

В общем, пока Saipa (кстати сказать, название марки правильно произносится «Сайпа» с ударением на последний слог) сильно отстает от конкурентов-соотечественников из Iran Khodro. Те, как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, уже торгуют седанами Tara, а также готовят к российской премьере еще три модели. Какие именно, можно узнать здесь.

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22 августа 2023
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