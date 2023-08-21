Стоит ли бояться «отключения» России от программного обеспечения Mercedes, BMW и Audi

Полное отключение российских дилеров от немецкого программного обеспечения стало громом среди ясного неба, поскольку и автодилеры, и автовладельцы надеялись, что на частичных ограничениях прошлого года в доступе к базам немцы и успокоятся. Мол, чутка подрезали функционал в русле общей санкционной политики — и ладушки. Но нет, отныне связь с центральными офисами сразу всей большой тройки разрушена, а это значит, что множество ремонтных операций более невозможно. Невозможно для россиян.
Однако первым делом стоит сказать о самой любопытной особенности «германского отключения»: демократичные и человеколюбивые немцы ограничили в возможностях не собственно дилерские центры (хотя, понятно, и их тоже), а машины, проданные в России официально.
Иными словами, приехав на российской премиальной машине, скажем, в Грузию или Армению, отремонтировать ее тоже не удастся. Сервисная система устроена так, что любой запрос на ремонт начинается с отправки на забугорные сереверы VIN-номера, а уже потом приходят запрошенные документы, программы и прочее. Российский VIN — это сразу запрет.
Нет, тормозные колодки-то поменяют, а вот установить-отремонтировать-обслужить коробку передач, детали рулевого управления, всевозможные электронные блоки, подушки безопасности и так далее — уже не удастся. И дело не в запчастях, с которыми, как известно, в России тоже большие проблемы, а именно с ПО.
Сначала его частичное, а теперь уже и полное отключение идет путем обрубания доступа к сервисным программам, которые довольно давно уже работают по принципу удаленного сервера. То есть дилер в России начинает работу с машиной, подключаясь к серверу в Германии. Теперь это невозможно.
Но самое опасное для владельцев автопремиума — потерять ключ зажигания от машины. Раньше подобная рассеянность обходилась дорого, но решалась довольно оперативно: владелец приезжал в дилерский центр — можно даже без авто — подавал заявление и документы, мастера отправляли запрос в Германию, откуда приходил уникальный код для нового ключа, который «формировали» уже на месте. Через некоторые время нужно было лишь заехать и забрать «обновку». Теперь такая шутка не пройдет.
На тех же автомобилях Mercedes стоит довольно сложный «замок зажигания» FBS, призванный защитить дорогое транспортное средство от угона. «Мозги» третьего поколение узла было успешно взломано, китайцы научились делать кодирующие устройства, а после обучили весь мир «создавать» ключи, не обращаясь к производителю.
Правда, немцы быстро сориентировались и лет семь-восемь назад сделали FBS четвертого поколения, взломать который не удалось и по сей день. Не говоря уже про более современный FBS 5. Так что в этом случае автовладельцу не поможет ни Грузия, ни Армения, никто. Российский «вин» — сразу отказ. Что будет с машинами, ввезенными по схеме параллельного импорта — пока вопрос. Но, скорее всего, для сложных сервисных работ и ремонтов их придется вывозить за рубежи нашей страны.
Впрочем, устроенная немцами засада — если не брать в расчет пресловутые ключи — коснется относительно небольшой части автовладельцев — в основном хозяев последних поколений автомобилей Mercedes, BMW и Audi, которым от роду года два-три. Для остальных сервисмены давно уже скачали-взломали необходимое ПО, вполне себе позволяющее обслуживать транспортные средства по полной программе.