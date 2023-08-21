Стоит ли бояться «отключения» России от программного обеспечения Mercedes, BMW и Audi

Полное отключение российских дилеров от немецкого программного обеспечения стало громом среди ясного неба, поскольку и автодилеры, и автовладельцы надеялись, что на частичных ограничениях прошлого года в доступе к базам немцы и успокоятся. Мол, чутка подрезали функционал в русле общей санкционной политики — и ладушки. Но нет, отныне связь с центральными офисами сразу всей большой тройки разрушена, а это значит, что множество ремонтных операций более невозможно. Невозможно для россиян.

Однако первым делом стоит сказать о самой любопытной особенности «германского отключения»: демократичные и человеколюбивые немцы ограничили в возможностях не собственно дилерские центры (хотя, понятно, и их тоже), а машины, проданные в России официально.

Иными словами, приехав на российской премиальной машине, скажем, в Грузию или Армению, отремонтировать ее тоже не удастся. Сервисная система устроена так, что любой запрос на ремонт начинается с отправки на забугорные сереверы VIN-номера, а уже потом приходят запрошенные документы, программы и прочее. Российский VIN — это сразу запрет.