В России создали «вечный» неубиваемый амортизатор

НПП «Исток» им. Шокина, входящее в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех», объявило о создании амортизатора вихретокового типа. Он использует физический эффект силового взаимодействия между двигающимися друг относительно друга постоянными магнитами.

Устройство пригодно для использования в любых условиях, включая экстремальные, поскольку нечувствительно к температурам окружающей среды в диапазоне от –80º до +80˚С и защищено от воздействия абразивных частиц. Столь необычные свойства обусловлены отсутствием в нем какой-бы то ни было гидравлики или пневматики.

Автомобильные амортизаторы привычного типа, имеющие, например, гидравлическую конструкцию, при понижении температуры окружающей среды становятся более жесткими из-за густеющей рабочей жидкости. А при жаркой погоде могут перегреваться вплоть до вскипания масла. Кроме того, их уплотнения неизбежно страдают от попадания песка и иных твердых частиц, что приводит к износу подвижных соединений и потере герметичности системы, являющейся главным условием ее работоспособности.

Разработанный НПП «Исток» вихретоковый амортизатор в принципе лишен подобного рода уязвимости. В нем используются магниты собственного производства этого предприятия. По словам представителей компании, простота и надежность их детища позволяет использовать его на любых транспортных средствах, включая военную и спецтехнику как в северных, так и в южных регионах.