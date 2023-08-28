Власти решат судьбу завода Hyundai в Санкт-Петербурге в сентябре

В сентябре 2023-го правительство и Минпромторг должны определиться с поступившим в адрес российских властей предложением «Автотора» выпускать на питерском заводе Hyundai электромобили и ТС, работающие на газе. Ранее эту идею озвучил основатель и главный акционер калининградского холдинга Владимир Щербаков. Теперь, как сообщают «Известия», правительственные чиновники должны ее оценить в рамках президентского поручения. Напомним, что ранее российский «Авилон» заявил о своих планах производить на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге двигатели внутреннего сгорания и гибридные автомобили.

На данный момент ничто не указывает на то, что «Авилон» или «Автотор» в состоянии «потянуть» запуск столь серьезного предприятия как питерский завод корейского автоконцерна. Ведь его мощность — не менее 200 000 автомобилей в год. Ряд экспертов полагают, что соперничество за обладание им вызвана всего лишь желанием обеих структур «застолбить» на будущее за собой эту ценную промплощадку. С тем, чтобы она не попала под контроль конкурентов.